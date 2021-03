Top chef : quel candidat a été éliminé hier soir ?

Le sixième épisode de la saison douze de Top Chef a été diffusé mercredi. Après avoir sublimé le riz et surtout relevé le défi d’inventer une technique de cuisson sans feu et sans four, lancé cette année par le chef triplement étoilé Angel Léon, Sarah et Pauline ont été envoyées en dernière chance.

Et leur avenir dans la compétition n’a reposé que sur une bouchée dégustée à l’aveugle par Paul Pairet, bien seul dans cette lourde tâche. Les candidates ont eu quarante-cinq minutes pour élaborer une mise en bouche à base de moules.

A l’issue de cette dernière chance 100 % féminine, Pauline Sene, de l'équipe de Paul Pairet, s’est inclinée devant Sarah Mainguy, de la brigade d’Hélène Darroze. Une courte avance pour la Nantaise et sa cuisine végétale qui s’est démarquée avec une recette à son image à base d'hibiscus et de poire.

Un choix difficile pour Paul Pairet

Les yeux bandés, en solo, le chef Paul Pairet a avoué pendant l’émission avoir fait «un blocage absolu» et «changé d’avis cinquante fois en dix minutes». Il a finalement jeté son dévolu sur la bouchée «très intéressante, très surprenante, florale et végétale, plus légère » de Sarah. Pauline Sene avec sa bouchée de moule vinaigrée, pickles de mûre, compote de figue, gingembre et émulsion, n'a pourtant pas démérité. La jeune femme a reçu une pluie de louanges de son chef Paul Pairet, pour sa ténacité et le courage dont elle a fait preuve durant toute la compétition, avouant par ailleurs qu'il serait prêt à travailler avec elle.

Une éviction évidemment difficile pour cette perfectionniste, qui de son propre aveu regrette surtout d'être la première femme à quitter le concours. Elle a rejoint hier soir Bruno, Pierre, Adrien, Yohei, Jarvis et Mathieu, déjà éliminés.

Si la compétition continue pour Sarah, la jeune femme va toutefois devoir troquer les manchettes rouge d'Hélène Darroze pour celles violettes de Paul Pairet, afin d'équilibrer les brigades.