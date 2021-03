Top Chef : «Qui est Dragon Ball Z ?», la bourde de Paul Pairet fait réagir Twitter

«Mais qui est Dragon Ball Z ?» Une petite phrase lâchée par le chef Paul Pairet hier soir, lors de la sixième semaine du concours Top chef, a fait réagir les internautes avec humour.

Manga et série animée japonaise bien connus du grand public, «Dragon ball Z» et ses incontournables personnages de Son Goku et Son Gohan sont passés sous le radar de Paul Pairet. Le chef qui travaille pourtant en Asie, s'est retrouvé sans voix hier à l'évocation de ce dessin animé.

Alors que son candidat Baptiste évoque sa recette d'Onigiri, expliquant au chef être un gran fan de Dragon ball Z, Paul Pairet, dubitatif, s'interroge : «de ?». Il poursuit en coulisse : «Mais qui est dragon ball Z ?». Et d'enfoncer le clou : « Mais je ne sais même pas le dire le truc, c’est pour te dire ». En plateau, le chef écorche ainsi le nom de Dragon ball Z, devenu dans sa bouche Dragon ball N.

"Qui est Dragon Ball Z ?"



Le chef Paul Pairet s'interroge lorsque Baptiste lui parle du célèbre anime japonais



Une séquence drolatique qui n'a pas manqué de provoquer une pluie de commentaires sur Twitter. Entre indignation et humour, les internautes ont épinglé Paul Pairet. «Ca se mange ça ?», «En dernière chance direct», «Paul fait un effort, Dragon Ball Z» pouvait-on lire entre autres commentaires et GIF mettant notamment en scène Son Goku en colère.

Une bourde qui ne devrait toutefois pas entacher la cote de popularité du chef, qui a fait pleurer de rire nombre de téléspectateurs venus à son secours. «Paul Pairet est vraiment le meilleur», «Merci pour ce moment» ont ainsi partagé plusieurs internautes en guise de soutien.

Nan, c'est officiel, Paul Pairet, c'est vraiment le meilleur.





Il vit sur terre et il ne connait pas Dragon Ball Z.





Pas sûr, en revanche, que le chef ait le temps de combler ses lacunes, en visionnant les près de 300 épisodes de la série originelle et ses multiples déclinaisons.