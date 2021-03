«Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste», le documentaire qui libère la parole

Dimanche (18h05), Canal+ diffusera «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste». Un documentaire de Marie Portolano qui dénonce à travers la parole de 16 femmes le sexisme dans le journalisme sportif.

A l’image d’Olivier Dacourt dans son documentaire «Je ne suis pas un singe», dans lequel il dénonçait le racisme dans le football notamment, la journaliste est allée à la rencontre de plusieurs collègues qui sont souvent la cible de remarques et actes très déplacés dans leur milieu où les journalistes de sport sont majoritairement des hommes.

«J’ai voulu aller à la rencontre d’autres femmes journalistes pour savoir si, elles aussi, vivaient le même malaise, et comment elles le surmontaient» explique Marie Portolano qui connait les messages, d’une vulgarité folle, que ses consœurs et elle reçoivent au quotidien sur les réseaux sociaux.

"Je ne suis pas une salope", c'est un documentaire sur la place des femmes dans le milieu du journalisme sportif. Marie Portolano, sa réalisatrice, nous en parle.



Découvrez-le dimanche 21 mars à 18h05, seulement sur CANAL+. pic.twitter.com/qNAwZLCvnH — CANAL+ (@canalplus) March 17, 2021

Ce documentaire a pour objectif de participer à libérer la parole, contribuer à faire tomber les dernières barrières qui demeurent dans ce métier, et apporter des solutions.

«Donner la parole à ces femmes journalistes sportives dans le cadre d’un tel sujet est pour nous très important, a souligné Pour Thierry Cheleman, directeur des sports du Groupe Canal+. Nous avons voulu ce film comme un état des lieux et une réflexion autour de notre profession. Nous espérons que cela sera un élément de plus pour faire évoluer les regards, loin du sexisme ou du harcèlement qu’ont pu connaître bon nombre d’entre elles dans un passé récent.»

