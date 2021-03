Batwoman : le rôle de Kate Bane confié à une nouvelle actrice (SPOILERS)

La série Batwoman n’en a pas terminé avec Kate Bane. Selon le site américain The Hollywood Reporter, c’est la comédienne Wallis Day qui incarnera le personnage interprété par Ruby Rose dans la saison 1.

Cette dernière avait toutefois annoncé sa décision de quitter l’aventure dès mai dernier, et a donc laissé son costume de super-héroïne à Javicia Leslie, qui joue le rôle de Ryan Wilder, la nouvelle incarnation de Batwoman, dans la saison 2. Mais ce n’est pas pour autant que le personnage de Kate Bane a disparu, comme l’a révélé l’épisode 8 de la saison 2.

Dès le début de ce deuxième chapitre, dans un épisode intitulé «Qu'est-il arrivé à Kate Bane ?», les téléspectateurs avaient découvert que l’ancienne héroïne avait été victime d’un accident d’avion.

