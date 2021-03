Canneseries : le festival décerne son Excellence Award au créateur Russell T Davies

Canneseries a décerné son Excellence Award 2021 à Russell T Davies, producteur de « Doctor Who » et créateur de « Years and Years », dont la nouvelle série est à découvrir ce lundi 22 mars sur Canal+.

C’est la première fois que le festival récompense un showrunner avec ce prix, précédemment décerné à Dominic West et Patrick Dempsey. Le Gallois « est un raconteur d’histoires hors-pair et la qualité de son œuvre, qui se fait souvent l’écho de ses engagements, est incomparable », expliquent les organisateurs qui saluent ses œuvres « à la fois personnelles et exigeantes mais qui ont l’intelligence de savoir parler à un large public ».

Ce lundi 22 mars, Canal+ entamera la diffusion d’It’s a sin, sa nouvelle série, sa plus personnelle aussi. Elle suit un groupe d’amis confrontés à l’épidémie du Sida à Londres entre 1981 et 1991. « Avant de commencer à écrire, je n’avais pas réalisé à quel point la série reflétait ma propre vie : j’avais 18 ans en 1981 », raconte Russel T Davies qui a convié au casting le chanteur Olly Alexander, Lydia West (déjà vue dans « Years and Years »), Neil Patrick Harris (« How I Met Your Mother »), Keeley Hawes (« Bodyguard ») ou encore Stephen Fry.

A noter que ses autres créations, toutes saluées par la critique, sont aussi disponibles sur MyCanal, à savoir « Queer as Folk », « Bob and Rose », « Cucumber », « Banana » et la magnifique « Years and Years » avec Emma Thompson.