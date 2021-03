Denis Brogniart confie que son fils est positif au Covid-19 et tacle au passage le gouvernement

Denis Brogniart a révélé que son fils aîné avait été testé positif au Covid-19 et fait savoir combien sa famille et lui avaient accueilli avec tristesse la nouvelle d'un reconfinement.

Durant son passage dans l’émission Clique présentée par Mouloud Achour ce 21 mars, l’animateur de Koh-Lanta a révélé que Dimitri, son fils aînée âgé de 20 ans, avait été testé positif au coronavirus.

«Mon fils a attrapé le Covid. Il l'a attrapé parce que c'était impossible qu'il ne l'attrape pas. Il est en école de commerce en province, il a un petit appartement, il a 20 ans» a confié Denis Brogniart.

«Mon fils, bien sûr je lui dis 'fais gaffe', mais je peux pas éviter qu'un soir il soit dans l'appart de l'un, l'autre soir dans son appartement. Parce qu'il faut qu'ils vivent ces jeunes, autrement ils vont devenir dingues à un moment ou un autre. Et encore je parle de jeunes, mes enfants ils ont de la chance parce qu'ils ont de l'espace, ils ont un cadre familial, mais vous imaginez ceux qui n'ont pas ça ?» a-t-il dit, adressant ainsi un petit message à l’attention du gouvernement.

Papa aussi de trois adolescentes, Blanche (14 ans) et ses jumelles Lili et Violette (16 ans), Denis Brogniart a enfoncé le clou en confiant combien sa famille et lui avaient accueilli avec «tristesse» la nouvelle d’un nouveau confinement. «Mes filles avaient prévu une soirée ce week-end, en petit comité, et t'es obligé d'enlever ça», a-t-il déploré, avant de répéter une nouvelle fois combien la situation était actuellement très compliquée pour les jeunes : «Le côté 'je vais à l'école, je rentre à la maison, je retourne à l'école, je vais à la maison', c'est extrêmement pesant».