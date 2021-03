Game of Thrones : trois nouveaux projets de prequels à l'étude

La chaîne américaine HBO souhaite continuer à exploiter le monde imaginé par George R.R. Martin sur ses plate-formes, et vient de lancer le développement de trois nouveaux prequels de «Game of Thrones».

Selon le site américain Deadline, ces trois idées de séries sont actuellement à l’étude, avec un premier spin-off intitulé 9 Voyages, ou Le Serpent de Mer, qui suivra les aventures de Lord Corlys Velaryon – chef de la famille Velaryon et mari de Rhaenys Targaryen – à bord de son bateau vers des destinations telles que Pentos, Pierredragon, Lys, Tyrosh, Myr, ou encore les terres les plus au Nord de Westeros. Le créateur de Mentalist, Bruno Heller, serait en charge de travailler sur ce projet avec George R.R. Martin.

Une autre fiction, baptisé Flea Bottom, se concentrerait sur le quartier éponyme de King’s Landing, connu pour l’extrême pauvreté qui y règne, et où des personnages tels que Ser Davos ou Gendry sont nés. La dernière fiction, intitulée 10.000 Ships, pourrait suivre le voyage de la Princesse Nymeria, du moment où elle quitte son peuple des Rhoynar à Essos pour se rendre à Dorne, où elle doit épouser Lord Mors Martell. Une union qui permettra de fonder la maison Martell dont l’emblème, une lance dorée et un soleil rouge, représente le couple.

Depuis la fin de la série en mai 2019, plusieurs projets ont été développés par HBO, à commencer par House of The Dragon, une fiction centrée sur les ancêtres de Daenerys Targaryen dont la production a été lancée, et dont les premiers épisodes sont attendus dans le courant de l’année 2022.

Deux autres adaptations ont été annoncées par la presse spécialisée américaine en janvier dernier. La première concerne le roman Three Tales of Dunk and Egg, qui suit les aventures de Sir Duncan The Tall et du jeune Aegon V Targaryen au cours d’événements se déroulants 90 ans avant ceux de la série originale. Un projet qui n’a pas été encore officialisé, ni par la chaîne, ni par George R.R. Martin.

La deuxième porte sur une série animée pour adulte qui, là encore, n’en serait qu’à ses débuts, et pourrait ne jamais voir le jour, rapportait le site américain The Hollywood Reporter fin janvier.