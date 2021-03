Jean-Marie Bigard vend des masques respiratoires : l'humoriste accusé d'indécence par les internautes

Jean-Marie Bigard vient de commercialiser sa propre marque de masques de protection anti-Covid. Une démarche qui n’est pas du tout du goût de certains internautes.

L’humoriste a, dans une vidéo publiée sur les réseaux ce week-end, fait la promotion de ces accessoires ornés de son slogan tout en finesse «Allez tous vous faire en*****».

«Je suis devenu une influenceuse puisqu’aucun magasin n’ose vendre mes masques (...) Il est absolument réglementaire. C’est un masque UNS1 donc un des plus efficaces, qui filtre à plus de 95 %. Il est valable 30 fois, mieux que n’importe quel masque, un peu plus grand», y explique-t-il.

Je suis devenu une influenceuse puisque aucun magasin n’ose plus vendre mon masque (je me demande pourquoi ?...)



Je le fais moi même. https://t.co/Mm0MnvwHIG pic.twitter.com/7WR3pdMzQC — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) March 20, 2021

Choqués, certains internautes ont manifesté leur mécontentement, accusant l'homme de 66 ans - qui avait déclaré être « ruiné » en décembre 2020 - de vouloir profiter de la pandémie pour regarnir son compte en banque.

«Le gars râle comme quoi c'est pas un virus dangereux mais il vend quand même des masques»; « Le mec, il est contre le port du masque et il en vend »; «Il n’y a pas de petit profit comme on dit. Se faire de l’argent sur la pandémie je peux le concevoir, mais en faire la pub… non ! C’est limite indécent », a-t-on pu lire parmi les nombreuses réactions publiées sur Twitter.

La Toile s’offusque aussi manifestement du prix auquel est vendu l’objet, à savoir 12 euros les deux : «Pour 12 euros, je me fais 10 masques», ou encore, « Pour le prix, tu as mis le paquet » ont écrit des mécontents.