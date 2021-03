Un homme d'honneur : de quelle série est adaptée la fiction avec Kad Merad ?

Après les récentes Je te promets (adaptée de l’Américaine This is us) et Gloria (adaptée de la Galloise Keeping Faith), TF1 propose de voir à partir de ce lundi 22 mars, Un homme d'honneur, une nouvelle série française adaptée d’une fiction étrangère.

Après «La part du soupçon», Kad Merad glisse à nouveau dans la peau d’un personnage trouble, ici prêt à renoncer à tous les idéaux pour protéger son fils. La série a été réalisée par Julius Berg (Les rivières pourpres) d’après la série israélienne Kvodo.

Avant de devenir Un homme d’honneur, Kvodo avait déjà été adaptée aux Etats-Unis pour devenir Your Honor, avec Bryan Cranston (Breaking Bad) dans le rôle principal. Un excellent thriller récemment diffusé sur Canal+ et actuellement toujours disponible sur MyCanal.

« Je n’avais vu ni la version originale israélienne, ni l’américaine, car j’ai voulu arriver de la manière la plus vierge possible pour imaginer et créer mon personnage », a confié Kad Merad quant à sa prestation dans Un homme d’honneur.

Tout comme ses deux modèles, Un homme d’honneur questionne jusqu'où un parent est prêt à aller pour sauver son enfant. La série suit Richard Altman (Kad Merad), un juge réputé intègre et droit, dont la vie bascule lorsque son fils, Lucas (Rod Paradot) commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Alors qu’il pousse d’abord son fils à se dénoncer, le juge réalise que la victime est le fils d’un dangereux mafieux. Par peur de représailles mortelles, Richard Altman décide alors de tout entreprendre pour masquer la vérité…

Kad Merad explique : « Quand il retire sa robe de magistrat et endosse ses habits de père, le juge Altman devient un être humain sensible, fragile et surtout prêt à tout. Car il ne s’agit pas juste d’aider son fils mais de lui sauver la vie. Quand la vie d’un enfant est en danger, un parent est prêt à beaucoup, peut-être même à des actions dont il ignore être capable. Altman ne se pose pas de questions. Maladroit au début, il agit dans l’urgence et est entraîné dans une réaction en chaîne. Cette chute en avant le plonge dans un vertige permanent ».

Quant au choix de Rod Paradot pour interpréter son fils, Kad Merad confie : « Pour tout vous dire, c’est moi qui l’ai proposé pour ce rôle. Encore peu connu, Rod a pourtant déjà été récompensé d’un César et d’un Molière. C’est un excellent acteur. On s’est très bien entendu. Il n’a pas un rôle facile. C’est un peu le boulet. Il ne fait que des conneries (…) mais il le fait bien ! ».

Zabou Breitman, Eye Haïdara (Le Sens de la fête), Nicolas Duvauchelle (Balle perdue), Aure Atika (Les Bracelets rouges), Manon Azem (Prise au piège) ou encore Gérard Depardieu complètent le casting de cette version française qui peine malgré tout à arriver à la cheville de ses brillants modèles.