Les créateurs de The Comey Rule planchent sur série qui reviendra sur les émeutes du Capitole

Billy Ray et Shane Salerno, les créateurs de la série The Comey Rule, développent actuellement une série sur les émeutes du Capitole.

Survenues le 6 janvier dernier, elles avaient vu des partisans de Donald Trump qui contestaient la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle faire vaciller la démocratie américaine, en prenant violemment d’assaut le bâtiment, entraînant la mort de cinq personnes et occasionnant des blessures sur une dizaine d’autres.

La série, qui « examinera et explorera cet événement à travers plusieurs points de vue», reviendra aussi sur « les derniers jours de l’administration Trump » ainsi que sur les enquêtes menées par la suite par le FBI et le Congrès. Elle sera destinée à la chaîne Showtime, précise Variety qui annonce la nouvelle, et comportera trois épisodes réalisés par Billy Ray (Capitaine Phillips).

Ce dernier, et son acolyte Shame Salerno, continuent ainsi de scruter à la loupe les dérives de l'administration Trump. Ils s’étaient en effet déjà penchés sur les rouages de la politique américaine avec The Comey Rule, une série diffusée en septembre dernier sur Showtime (et Canal+ en France) avec Brendan Gleeson dans le rôle de Donald Trump, et Jeff Daniels dans celui de James Comey, l’ancien directeur du FBI qui, licencié par Trump en 2017, avait joué un rôle significatif dans l’enquête sur les liens de l’ancien Président avec la Russie.