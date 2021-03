MaddAddam : la trilogie de Margaret Atwood va être adaptée en série

Après The Handmaid’s Tale et Alias Grace, MaddAddam, une autre œuvre de la romancière Margaret Atwood, va être adaptée pour le petit écran.

Sept ans après l’abandon du projet initialement porté par Darren Aronofsky pour HBO, la trilogie MaddAddam, comprenant les romans Le Dernier Homme (Oryx and Crake), Le Temps du déluge (The Year of the Flood) et MaddAddam, est donc de nouveau très concrètement sur la table, rapporte le site Deadline, mais cette fois avec Mike Lesslie aux manettes. La série sera produite par Paramount Television Studios et Anonymous Content, et finalement destinée à Hulu qui diffuse déjà l’adaptation en série de The Handmaid’s Tale et travaille aussi à l’adaptation de la suite, Les Testaments.

Showrunner de l’excellente série d’espionnage The Little Drummer Girl, Mike Lesslie devait cette année travailler sur le reboot de Battlestar Galactica pour la plate-forme Peacock, explique Deadline, mais au lieu de cela adaptera la trilogie de Margaret Atwood, dont le premier tome avait été publié en 2003.

« Je suis très heureuse de la vision que m’ont décrite Angus, Kent, David, Bard et Amy [les producteurs Angus Wall, Kent Kubena, David Kanter, Bard Dorros, et la présidente de Paramount TV Amy Powell, ndlr] ainsi que la superbe présentation qu’ils ont mise en œuvre. J’ai vraiment hâte de travailler avec eux », s’est enthousiasmée la romancière.

A la croisée de la fable orwellienne, du roman d’aventures et du pamphlet écologique, la trilogie futuriste MaddAddam plonge dans un monde apocalyptique contrôlé par des corporations qui bidouillent les gènes dans l'espoir d'engendrer des surhommes.