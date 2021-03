Mike Tyson : le film de Jamie Foxx consacré au boxeur devient une mini-série

Longtemps annoncé au cinéma, le projet de biopic sur la carrière de Mike Tyson va finalement voir le jour sous la forme d’une mini-série réalisée par Antoine Fuqua (Training Days, The Equalizer) et Martin Scorcese (Raging Bull, Casino). Et c’est le comédien Jamie Foxx qui incarnera le célèbre boxeur à l’écran.

Mike Tyson sera personnellement impliqué dans le projet en tant que consultant et producteur exécutif de cette mini-série sur sa vie. «Cela fait un moment que je souhaite raconter mon histoire. Avec le lancement récent de la Legends Only League, et l’excitation des fans autour de mon retour sur le ring, le moment paraît idéal. J’ai hâte de travailler avec Martin, Antoine, Jamie, et l’intégralité des équipes créatives afin d’apporter aux téléspectateurs une série qui non seulement retracera mon parcours personnel et professionnel, mais aussi sera une source d’inspiration et de divertissement», a réagi Mike Tyson dans un communiqué publié par le site américaine The Hollywood Reporter.

L’annonce de la mise en production de cette mini-série intervient quelques semaines après que la plate-forme de streaming américaine Hulu ait annoncé son intention de réaliser sa propre fiction sur la carrière de Mike Tyson, intitulée Iron Mike. Un projet largement critiqué par l’ancien champion du monde de boxe qui ne leur avait pas donné son accord.

La mini-série avec Jamie Foxx n'est pas exempt de critiques, notamment en raison de l’implication directe de Mike Tyson dans la production. Beaucoup se demandent dès lors si ce projet sera en mesure de traiter de manière impartiale les aspects les plus controversés de la vie du boxeur, comme sa condamnation pour viol en 1992.

Pour le moment, aucun diffuseur n’a fait l’acquisition des droits de diffusion de la mini-série.