«M comme Maison» : la nouvelle émission de déco de Stéphane Thébaut arrive sur C8

Stéphane Thébaut lance une nouvelle émission de déco sur C8, intitulée « M comme Maison »

Quelques mois après l’arrêt du magazine « La Maison France 5 », l’animateur déménage sur C8 avec ce nouveau programme axé sur la décoration, la rénovation et l’architecture. Au programme, des idées pratiques, des conseils, et le point sur les dernières tendances.

Accompagné de Tania Bruna-Rosso et des architectes Karine Martin, Gaëlle Cuisy, Stéphane Millet et Cécile Simeone, Stéphane Thébaut partira chaque semaine « à la découverte de propriétés toutes aussi singulières les unes que les autres », et dévoilera « de nouveaux défis de réagencement d’habitat », annonce C8 qui diffusera le premier numéro en prime time le 16 avril prochain.