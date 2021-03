Top chef : ce qui attend les candidats ce soir

La septième semaine de compétition de Top Chef saison 12 sera diffusée ce soir. De nouvelles épreuves toujours plus singulières mettront au défi les huit candidats toujours en lice.

Après l’élimination la semaine dernière de Pauline Sene, première femme à quitter le concours, les candidats ne seront toujours pas épargnés. Leurs compétences d’enquêteur du goût seront mises à l’épreuve par le chef Glenn Viel, plus jeune trois étoiles de France, avant d’être confrontés au défi de Jacques et Régis Marcon.

L’énigme de Glenn Viel

Plus jeune chef trois étoiles, élu meilleur chef de l’année 2020 par ses pairs, le palmarès de Glenn Viel a de quoi faire pâlir les candidats. C’est sans compter sur l’épreuve que ce chef avant-gardiste leur a concoctée. Les candidats devront en effet tenter de reproduire à l’identique l’une de ses recettes. Il devront élaborer le même «carotte ris de veau et sauce» que le chef, après avoir dégusté ce plat en apparence simple, mais sans en connaître les ingrédients et les méthodes de cuisson. Un plat qui a demandé deux ans de travail au chef Glenn Viel et une épreuve qui va donner du fil à retordre aux candidats, métamorphosés pour l'occasion en enquêteurs du goût. Ils pourront, pour ce faire, compter sur les énigmes et indices de Glenn Viel, à condition de réussir à les décrypter.

Persil = Chlorophylle



Carotte = ?



Quand la recette du chef Glenn Viel donne du fil à retordre aux candidats



Un dessert à base de champignon

Depuis près de trente ans, Jacques et Régis Marcon, réalisent un dessert à base de champignon. Un dessert devenu mythique, régulièrement décliné par le père et le fils, auquel ce duo triplement étoilé va confronter cette fois les candidats. Pour cela, les cuisiniers toujours en lice pour le titre de Top Chef 2021 devront faire preuve de créativité, d'inventivité avec à la clef une belle récompense : la possibilité de voir une de leurs créations intégrer la carte de Jacques et Régis Marcon évitant par la même occasion d'être sur la sellette.

Les candidats qui n'auront pas réussi à se qualifier devront sublimer le poireau à l'occasion de la dernière chance.