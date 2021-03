Julia Vignali (Le Meilleur pâtissier) quitte M6 pour se concentrer sur d'autres projets

Après quatre années à la présentation du « Meilleur pâtissier » et de « Mon admirateur secret », Julia Vignali quitte la chaîne M6.

Julia Vignali a décidé « de se consacrer à des productions télévisuelles et cinématographiques », a fait savoir M6 ce mercredi 24 mars dans un communiqué.

« J'ai décidé d'arrêter l'animation du 'Meilleur pâtissier' et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à coeur », a confirmé l’animatrice à puremedias.com.

Julia Vignali a décidé de se consacrer à l'écriture de projets pour le cinéma et la télévision, via sa société de production baptisée Conquista Prod. « Je ne suis pas du genre à courir plusieurs lièvres à la fois et j'ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ces nouveaux projets », a-t-elle expliqué.

Un des projets serait « Beau parleur », un long métrage sur lequel elle planche avec son compagnon Kad Merad.

A noter que les téléspectateurs pourront encore voir l’animatrice à la présentation de l’émission « Le Meilleur pâtissier : les professionnels », prochainement diffusée sur M6.