Les Feux de l'Amour : Eric Braeden n'est pas prêt de raccrocher (sa moustache)

Après plus de 40 ans passé dans la peau du terrible, et attachant, Victor Newman dans «Les Feux de l’Amour», Eric Braeden pourrait-il quitter la série à l’aube de ses 81 ans ? Ce serait mal connaître l’homme à la moustache la plus célèbre du petit écran.

Dans un entretien accordé au site américain People, Eric Braeden, qui vient de publier son autobiographie, est revenu avec émotion sur ce rôle qui a fait de lui une star internationale. «Je suis très fidèle aux Feux de l'amour, très redevable à Victor et très redevable au public qui nous soutient depuis toutes ces années», explique celui qui soufflera ses 81 bougies le 3 avril prochain. «J'ai pris conscience que l'essence de notre métier, est de divertir, de rendre les gens heureux», poursuit-il.

Eric Braeden n’a pas manqué d’avoir une pensée particulière pour Melody Thomas Scott, l’interprète de Nikki Newman, avec laquelle son personnage s’est marié, et séparé, à de multiples reprises depuis ses débuts dans Les Feux de l’Amour en 1980. «Je l'adore, je l'aime. Elle doit me supporter et parfois je ne suis pas le gars le plus facile à vivre», précise le comédien.

Le site américain People en arrive ensuite à la question qui fâche, celle à propos de sa retraite, et donc de la disparition de son personnage. Et que les fans se rassurent, l’homme à la moustache n’a toujours pas l’intention de quitter les plateaux de tournage. «Je suis resté le même, j'aime ma vie, j'adore mes collègues. J'aime ma famille et mes amis. Alors, est-ce que je me vois prendre ma retraite de sitôt ? Non ! (…) J'ai l'intention de rester aussi longtemps que possible», clame-t-il.