Pékin Express : Kaoutar et Nour affirment avoir été victimes de racisme

Invitées sur le plateau de Touche pas à mon poste ! ce mercredi 24 mars, Kaoutar et Nour, deux candidates de l'émission Pékin Express éliminées cette semaine, ont évoqué le racisme qu'elles ont subi lors de leur parcours en Grèce.

D’origine maghrébine, mère et fille sont revenues sur leur aventure compliquée. Elles ont notamment expliqué s'être heurtées à la défiance des Grecs, en plein contexte de crise sanitaire mais aussi de conflit gréco-turc.

« C’est vrai qu'on arrive dans un pays où les gens ont peur. On est dans une pandémie mondiale, les gens ont peur. On est d’accord », a concédé Nour avant de raconter leur calvaire.

« Maintenant, c'est vrai que nous, à la différence des autres binômes, on en a parlé avec eux, on a subi des insultes. On a subi des menaces des locaux qui nous disaient 'On va appeler la police, vous bougez d'ici, vous faites pas de stop ici, c'est impossible'. C'était des trucs comme ça, il y en avait même qui insultaient en Anglais. On était sur une route nationale, ils s'arrêtaient devant nous. Ils nous regardaient de haut en bas, ils verrouillaient les portes », a-t-elle expliqué, si bien que la course est devenue particulièrement compliquée pour elles.

Kaoutar et Nour, candidates de #PekinExpress, ont été victimes de racisme sur le tournage. Elles témoignent dans #TPMP — TPMP (@TPMP) March 25, 2021

« Le couple de Grecs chez qui on a dormi nous l'ont dit. On a expliqué le principe du jeu, on leur a dit qu'on avait du mal à trouver des voitures et ils nous ont dit 'Vous savez vous faites très typées, et ils ont du mal avec les personnes qui ne sont pas occidentales. Ils vous repoussent parce qu'ils ont peur de vous et ils estiment que vous êtes inconsciemment liées à la Turquie, donc c'est pour ça que vous devez avoir plus de mal que les autres », a raconté la fille de Kaoutar.

Un racisme que la chaîne M6 est accusée d’avoir voulu masquer au montage, rappelle Télé Star. Des accusations que la production de Pékin Express réfute, assurant « ne rien avoir caché ». « Dans d'autres émissions où le racisme était un sujet, nous en avions parlé. Bien au contraire, si nous avions une séquence à mettre, on l’aurait fait», a fait savoir M6 dans un communiqué.