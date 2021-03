Top chef : quel candidat a été éliminé hier soir ?

Le septième épisode de la saison douze de Top Chef a été diffusé mercredi. Après avoir tenté de reproduire l’une des recettes du plus jeune chef trois étoiles Glenn Vien et imaginé un dessert à base de champignon, Charline, Baptiste et Thomas ont été envoyés en dernière chance.

Les trois candidats ont eu une heure pour sublimer le poireau dans cette épreuve de la dernière chance, à laquelle la benjamine du concours Charline a déjà été confrontée à plusieurs reprises, avec succès. Mais cette fois, la cuisinière de 18 ans, passée par Objectif Top Chef, s’est inclinée face à Thomas et Baptiste. Sa recette de poireau vinaigrette revisité n’a pas été à la hauteur, face à l’inventive proposition de Thomas. Envoyé pour la première fois en dernière chance, le plat du franco-américian a fait l’unanimité auprès des chefs. En balance avec Baptiste et sa cuisine «funky, sexy et tasty», sûr de lui avec son jus tranché mais mis en péril lors de la dégustation, Charline a finalement quitté la compétition sans démériter. Elle a rejoint Pauline, Bruno, Pierre, Adrien, Yohei, Jarvis et Mathieu, déjà éliminés.

Une éviction évidemment difficile à vivre pour la jeune fille. La candidate, bien que visiblement très émue par son départ, s’est toutefois dit «très fière du parcours qu’elle a fait à seulement 18 ans». Un avis partagé par son chef Philippe Etchebest qui n’a pas manqué de louer le talent de Charline : «Tout ce que tu as fait, c’est exceptionnel. Je ne l’aurais jamais fait moi à ton âge. Ça te laisse espérer de très belles choses».

Philippe Etchebest critiqué pour son choix

De quoi déboussoler les internautes, à nouveau très critiques à l’égard de Philippe Etchebest d’avoir une fois encore envoyé Charline en dernière chance. Ils sont nombreux à ne pas avoir mâché leurs mots sur Twitter : «Je suis énervé contre Etchebest qui choisit Charline», «Mais arrête d’envoyer Charline en dernière chance, allo», «Ça me dégoûte parce que Charline avait rien à faire dans cette dernière chance», pouvait-on lire.

Je suis énervé contre Etchebest qui choisit Charline alors qu'elle fait une superbe épreuve sur les champignons ! #TopChef2021 #TopChef pic.twitter.com/6GUHMB9esl — Romano (@Romano2Lyon) March 24, 2021

Mais ARRÊTE D'ENVOYER CHARLINE EN DERNIÈRE CHANCE ALLÔ C'EST ELLE QUI MÈNE L'ÉQUIPE il m'énerveeee #TopChef pic.twitter.com/RM1BzN5lJp — Mathilde (@mathilder93) March 24, 2021

Quoi Charline en dernière chance, qu’est-ce donc cette diablerie #topchef pic.twitter.com/ax0OCn48HS — Eva Porée (@Evazybougedela) March 24, 2021

Ça me dégoûte parce que Charline avait rien à foutre dans cette dernière chance, à chaque fois c’est elle qui sauve son binôme et au final c’est elle qui est pénalisée #TopChef2021 #TopChef — Eloïse (@Kidrauhleloise) March 24, 2021

D’autant que la jeune femme s’était illustrée plus tôt dans la soirée avec son dessert aux champignons, figurant parmi les trois coups de cœur des chefs Régis et Jacques Marcon. Si elle s’est inclinée hier après sept semaines de compétition, la jeune cuisinière peut partir la tête haute alors que son talent a fait l’unanimité auprès des téléspectateurs.

Dommage pour Charline. Gros potentiel. Ce qu’elle fait à 18 ans c’est très fort #topchef — Quentin Girard (@quentingirard) March 24, 2021