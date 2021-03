The Voice : la production demande aux candidats de faire un peu de nettoyage sur les réseaux

Après l’affaire des tweets polémiques de The Vivi, la production de The Voice a fait une demande aux candidats de l’édition 2021.

Après la découverte de messages homophobes et racistes publiés sur Twitter par le rappeur The Vivi quand il avait 17 ans - un événement qui n’est pas sans rappeler un autre, celui qui avait vu la chanteuse Mennel se faire elle aussi exclure du programme après l’apparition de vieux tweets sur les attentats de Nice - la production de The Voice a décidé de demander aux candidats de faire du ménage sur leurs réseaux sociaux.

«On nous a demandé de checker nos réseaux sociaux. On a tous regardé si on n’avait pas un peu trop balancé ce qu’on pensait pendant une campagne politique, et s’il n’y avait pas des conneries publiées à seize piges », a fait savoir Jim Bauer ce jeudi 25 mars au micro du Buzz TV.

« J’ai supprimé par précaution des choses où je donnais trop mon avis, même s’il n’y avait rien de choquant. Je n’avais pas envie que ce qui était privé devienne public », a ajouté le fils de Nathalie Cardone et Axel Bauer.