Mort de Bertrand Tavernier : les chaînes bouleversent leurs programmes

Le cinéaste Bertrand Tavernier s’est éteint ce jeudi 25 mars. Les chaîne de télévision lui rendent hommage en diffusant quelques-uns de ses plus grands films.

Ce jeudi 25 mars, France 3 proposera de revoir à 21h05 Le juge et l’Assassin (1976).

Vendredi 26 mars, Arte diffusera, à 20h55, La princesse de Montpensier (2010).

Dimanche 28 mars à 21h05, C8 diffusera le film L’horloger de Saint-Paul (1974).

Le même jour France 2 proposera Quai d’Orsay (2013) à 21h05, puis à 23h le film L.627 (1992).

Lundi 29, France 5 diffusera Coup de torchon (1981), à 21h05.

A noter que MyCanal propose une vaste sélection de films à voir et à revoir sans modération : Un dimanche à la campagne (1984), Holy Lola (2004), La vie et rien d'autre (1989), Des enfants gâtés (1977), La Guerre sans nom (1992), Une semaine de vacances (1980), ou encore les documentaires Paroles de cinéastes : Bertrand Tavernier, et Voyage à travers le cinéma français (2016).