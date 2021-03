Le Puy du fou ouvre aujourd'hui ses portes au public ...en Espagne

Alors que le Puy du Fou est fermé en France en raison de la crise sanitaire, il ouvre au public, ce 27 mars, les portes de son premier parc à l’étranger, implanté en Espagne et baptisé «Puy du Fou Espana».

Bien connu pour ses fresques historiques, qui lui ont valu plusieurs récompenses internationales dont le titre de Meilleur parc d’attraction du monde en 2012 et 2014, et plus récemment trois nouveaux prix lors des Park World Excellence Awards 2020 pour ses créations originales, le parc Vendéen poursuit son développement international.

Malgré la crise qui n’a pas épargné le parc français, dont la fréquentation a chuté de plus de 50 % l’année dernière, passant de 2,3 millions en 2019, année record, à un peu plus d’un million en 2020, le Puy du Fou a décidé de maintenir l’ouverture de son parc espagnol. Le premier à l’étranger.

Puy du Fou Espana, situé à Tolède, à 40 minutes de Madrid, accueille les visiteurs « comme prévu depuis le départ », a ainsi expliqué Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou à l’AFP. La jauge de visiteurs sera toutefois limitée à 30% dans un premier temps, a précisé ce dernier.

Ce projet, qui a nécessité un investissement de 183 millions d’euros à ce jour, s’étend sur plus de 30 hectares et proposera comme dans l’Ouest de la France un voyage dans le temps, cette fois dans les pas de l’histoire espagnole et ses légendes. Quatre grands spectacles de jour aux effets techniques exceptionnels, qui ont fait la renommée du parc vendéen, y seront proposés. Un projet qui permet d’ores et déjà de créer 687 emplois direct et de généré 2000 emplois indirects, précise le Puy du fou dans un communiqué.

Pour sa première année d’exploitation, et alors que le site est inauguré dans un contexte particulier, Nicolas de Villiers, fils de Philippe de Villiers, créateur du Puy du Fou et homme politique, espère accueillir 600.000 visiteurs, a-t-il confié à l’AFP.

L'ambition de créer une marque mondiale

Avec l’ouverture de ce premier parc à l’étranger, le Puy du Fou pose la première pierre de son développement à l’international, et entend bien faire rayonner son modèle artistique à l’étranger, en devenant une marque mondiale. Après la France et l’Espagne, le Puy du Fou ambitionne d’ouvrir d’ici à 2030 au moins deux autres parcs, dont un « en Chine et dans un quatrième pays qui n'est pas encore connu », a fait savoir Nicolas de Villiers.

Des investissements qui ne se limitent pas à l’international puisqu’en France, l’année 2020 a été une année record dans ce domaine. Ainsi, 62 millions ont été consacrés à trois créations originales : un nouveau spectacle nocturne («Les noces de feu»), un sixième hôtel (Le grand siècle) et un premier espace dédié aux événements d’entreprise et baptisé le Théâtre de Molière.

Et rien ne semble vouloir arrêter le Puy du Fou. Cette année, il consolide toujours plus l’attractivité de son site vendéen, tout en se lançant dans un nouveau projet. Si le premier hôtel de la Cité nocturne du Puy du fou - la Villa Gallo-Romaine - a été entièrement rénovée, promettant un séjour insolite en plein Rome, le Puy du Fou a par ailleurs décidé de se tourner vers le cinéma en inaugurant son studio. Avec Epic studio, le Puy du Fou veut mettre à la disposition du monde du 7eart son site de plus de 500 hectares, ses décors, ses costumes, ses talents - danseurs, cascadeurs, cavaliers, artificiers, techniciens - ainsi qu’un studio d’enregistrement musical et de post-production.