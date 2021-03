Le Prince William élu chauve le plus sexy au monde

Il est prince du Royaume-Uni et roi des plus beaux chauves du monde. Le prince William d'Angleterre, petit-fils de la reine Elizabeth II, vient d'être sacré l'homme chauve le plus sexy de la planète, selon une étude.

Le prince William, également duc de Cambridge, doit cette distinction à la société Longevita.

Cette firme, spécialisée dans la chirurgie esthétique, a en effet compilé le nombre de fois qu’une personnalité chauve est qualifiée de «sexy» sur Internet. But de cette analyse : faire un classement des hommes chauves considérés comme les plus séduisants par le grand public.

Prince William named as ‘world’s sexiest bald man’, according to a new Google study beating Mike Tyson, Jason Statham, Pitbull and others pic.twitter.com/BSb4XVEE2R — Zubby TV (@zubbyTV_) March 27, 2021

Et le résultat, dévoilé samedi 27 mars par le site People TMZ, place donc le prince William en tête du palmarès, avec plus de 17 millions de réponses favorables. Le monarque se paye même le luxe d'être loin devant le boxeur Mike Tyson (2e, avec 8 millions de «matchs» favorables) ou encore l'acteur Jason Statham (3e ; 7,4 millions).

Dans le top 10 suivent ensuite le rappeur Pitbull, le basketteur Michael Jordan, le boxeur Floyd Mayweather, et enfin les acteurs John Travolta, Bruce Willis, Dwayne Johnson et Vin Diesel.

Outre-Manche, ce classement, relayé par le journal The Independent, est sans surprise devenu rapidement viral. D'après le quotidien, l'acteur de Star Trek Patrick Stewart, ou encore le président russe Vladimir Poutine auraient également manqué de peu de figurer dans le «top ten».

Dwayne Johnson a exigé un recompte des voix

Partagé des centaines de milliers de fois, le classement des chauves les plus sexy du monde a provoqué une avalanche de réactions parmi les anonymes mais aussi les stars.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen - when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount https://t.co/ztO6ND4vk9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021

Non sans humour, l'acteur Dwayne Johnson, star de Jumanji et qui avait été sacrée homme le plus sexy en 2016 par le magazine People, a notamment déclaré sur Twitter : «Comment cela a-t-il pu se produire alors que Larry David est clairement le meilleur d'entre nous ?! J'exige qu'on recompte les voix.»

Larry David, humoriste, scénariste et acteur américain, âgé aujourd'hui de 73 ans, est mondialement connu pour avoir créé les séries comiques Seinfeld et Curb Your Enthusiasm.

Il est également célèbre pour son humour très caustique et, au niveau capillaire, par sa calvitie à peine dissimulée par quelques cheveux en bataille.