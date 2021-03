Ally McBeal : l'actrice Calista Flockhart prête pour la suite

Près de vingt ans après la fin de la série culte, Ally McBeal va connaître une suite dans laquelle Calista Flockhart, qui interprétait le rôle-titre, se dit prête à apparaître.

Un projet de revival est bel et bien en développement actuellement, et l’actrice de 56 ans devrait en effet y reprendre son rôle, rapporte TVLine. David E. Kelley, créateur de la série, devrait quant à lui officier en tant que producteur exécutif. « Je suis ouvert à l’idée de refaire Ally McBeal, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement à moi de l’écrire. Si ça devait être fait, je pense qu’il faudrait que ce soit une femme qui s’en charge », avait-il expliqué à « The Hollywood Reporter », en 2018.

On ignore encore si le reste du casting, notamment composé de Courtney Thorne-Smith, Peter MacNicol, Portia de Rossi, Jane Krakowski, Lucy Liu ou encore Robert Downey Jr. sera aussi de la partie. Pour l’heure, la suite d’Ally McBeal n’a pas encore de diffuseur officiel, mais Hulu, qui propose déjà les cinq premières saisons, pourrait l’ajouter à son catalogue.

Diffusée de 1997 à 2002 sur la Fox, Ally McBeal suivait le quotidien loufoque d’un cabinet d’avocats fantasques, de leurs affaires dans les tribunaux jusque dans leurs vies sentimentales, rythmées par les mélodies de Barry White. La série avait notamment reçu un Emmy de la meilleure comédie en 1999 et valu à Calista Flockhart un Emmy de la meilleure actrice.