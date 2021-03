Brittany Murphy : le mystère autour de sa mort exploré dans un documentaire

Une mort entourée de mystère. La chaîne américaine HBO vient de confirmer la mise en production d’un documentaire en deux parties sur la disparition tragique de la comédienne Brittany Murphy, à seulement 32 ans, en 2009.

La mort soudaine de Brittany Murphy (Clueless, 8 Mile) en raison d’une pneumonie, d’une grave anémie, et d’une intoxication médicamenteuse a été suivie, quelques semaines plus tard, par celle de son mari, Simon Monjack, 40 ans, des mêmes symptômes. Dès lors, leurs décès n’ont cessé de soulever de nombreuses questions, et de faire émerger de nombreuses théories du complot tout en nourrissant les spéculations les plus folles dans la presse people.

Selon le site américain Deadline, l’objectif de ce documentaire en deux parties – qui n’a pas encore de titre officiel – sera justement d’explorer ces théories autour de la mort de Brittany Murphy, et de les dépasser afin mettre en valeur la vie et la carrière de l’actrice, à travers des images d’archives inédites et le témoignage de ses proches.

«Notre documentaire consacré à Brittany Murphy entend s’élever au-dessus des infos sensationnelles délivrées par les tabloïds afin de proposer un point de vue nuancé de cette histoire incroyable», explique une des responsables de la plate-forme de streaming HBO Max. «Proposer cette analyse des difficultés rencontrées par Brittany Murphy tout au long de sa vie et de sa mort soudaine exige une grande responsabilité, et nous nous sommes entourés d’une équipe talentueuse afin de réaliser cette enquête la plus crédible possible sur cette tragédie, à la source de nombreuses spéculations», poursuit-elle.

Pour le moment, la production du documentaire n’en est qu’à ses balbutiements. Aucune date de tournage et de diffusion n’a été révélée.