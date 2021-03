Le rappeur Lil Nas X sort une paire de baskets «satanique» et fait scandale

Des chaussures diaboliques. Le rappeur américain Lil Nas X, qui a récemment défrayé la chronique pour avoir dansé lascivement sur les cuisses du diable dans son dernier clip, sort à présent une paire de baskets appelée «Satan» contenant du sang humain.

Une paire tout droit venue des enfers, qui embarrasse le géant du sportswear Nike, avec un nouveau scandale en vue pour Lil Nas X.

Comme l'expliquent les médias américains, parmi lesquels CNN notamment, ces «Satan Shoes» noires et rouges sont le fruit d'une collaboration entre le sulfureux rappeur et le collectif d'art new-yorkais MSCHF.

Rapper and singer Lil Nas X is launching a controversial pair of "Satan Shoes" featuring a bronze pentagram, an inverted cross and a drop of real human blood. https://t.co/7B2OViAVGD — CNN (@CNN) March 29, 2021

Les chaussures, fabriquées avec des Nike modèle Air Max 97, sont ornées d'un pentagramme en bronze, d'une croix inversée et, sacrilège ultime pour ses détracteurs, d'une goutte de vrai sang humain.

Nike dément toute implication dans ces baskets

MSCHF l'a lui-même confirmé. Chaque semelle de ces baskets de tous les diables contient en effet de l'encre rouge à laquelle est mêlée «une goutte» de sang humain fournie par des membres du collectif d'art.

Ces «Satan shoes» sont une édition limitée à 666 paires - le chiffre du diable - et sont vendues au prix de 1.018 dollars, ce qui équivaut à quelque 865 euros. Un prix qui fait lui-même référence à un passage de la bible, lui aussi écrit sur les baskets, en l'occurrence Luc chapitre 10 verset 18 : «Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair».

MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes"





Nike Air Max '97



Contains 60cc ink and 1 drop of human blood



666 Pairs, individually numbered



$1,018



March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX

Un parfait objet de scandale, en somme, dont la présentation a été conclue en ces termes par un porte-parole de MSCHF qui a indiqué que le collectif adorait «se sacrifier pour son art».

Du côté de Nike, la gêne reste en tout cas plus que palpable. Dans une déclaration envoyée à CNN, le célèbre équipementier a ainsi déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la création de ces baskets modifiées. «Nous n'avons pas de relation avec Lil Nas ou MSCHF. Nike n'a pas conçu ni sorti ces chaussures et nous ne les approuvons pas», a-t-il indiqué.

Des baskets décriées sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les «Satan shoes» ont également provoqué un tollé. Parmi les anonymes bien sûr, mais aussi chez de nombreux responsables politiques ou religieux. Mark Burns, un pasteur évangélique, les a qualifiées dans un tweet de «maléfiques» et d'«hérétiques». En face, certains fans de Lil Nas X ont quant à eux fait part de leur soutien sans faille au rappeur et manifesté leur volonté d'en posséder une paire.

Au beau milieu de toute cette polémique, Lil Nas X lui-même - dont le vrai nom est Montero Lamar Hill - a publié une vidéo sur son compte YouTube officiel intitulée «Lil Nas X s'excuse pour les Satan Shoes». Un mensonge savamment orchestré puisqu'après seulement quelques secondes, les «excuses» supposées laissent place à la fameuse scène de son nouveau clip où le Lil Nas X fait un twerk sur un personnage censé représenter le diable. Le comble étant que le rappeur se photographie ensuite en train de casser le cou de Satan, avant de lui retirer ses cornes pour se les poser sur sa propre tête.

Après la sortie de ce clip controversé accompagnant sa chanson «Montero (Call Me By Your Name)», le rappeur de 21 ans avait tenu à répondre fermement aux critiques qui l'accusent de corrompre la jeunesse. A un autre internaute réprobateur, vraisemblablement un ancien marine, Lil Nas X avait par exemple lancé : «Il y a une tuerie de masse chaque semaine, et notre gouvernement ne fait rien pour les arrêter. Faire de la pole dance en 3D ne détruit pas la société». Mais à une époque où les tensions religieuses sont exacerbées, pas sûr que ces explications parviennent à apaiser.