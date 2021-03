Monopoly : les fans peuvent choisir les prochaines cartes du jeu, plus écolos et solidaires

Un petit coup de jeune. Plus de 85 ans après sa création, le Monopoly a décidé de renouveler certaines de ses cartes. Jusqu'au 9 avril, les internautes sont invités à voter pour les messages qui figureront sur les prochaines cartes «Caisses de Communauté», se voulant plus modernes.

«La solidarité est plus importante que jamais. Votez ci-dessous et aidez M. Monopoly à mettre à jour les cartes Caisse de Communauté, de manière à ce qu'elles reflètent mieux les communautés d'aujourd'hui !», peut-on lire sur le site web du vote.

Axés jusque-là sur l'économie et des éléments jugés datés, en particulier pour les enfants (les concours de beauté, l'assurance-vie...), les textes des 16 cartes feront désormais la part belle à l'écologie et à l'entraide. Il est par exemple demandé aux internautes de choisir entre «Vous allez au lave-auto caritatif de l'école du quartier, mais vous oubliez de fermer vos fenêtres !», et «Vous avez organisé une fête entre voisins, mais vous n'avez pas recyclé vos déchets !», ou encore entre «Vous faites don de l'argent reçu pour votre anniversaire à un centre social. Gardez-en un peu pour vous», et «Vous donnez votre sang. Il y avait des gâteaux gratuits».

Pour la carte ordonnant d'aller en prison, sans passer par la case départ, le choix est donné entre «De la musique assourdissante tard dans la nuit ? Vos voisins n'apprécient pas», et «Vous trouvez un portefeuille sur le trottoir et vous décidez de ne pas le rendre !».

La nouvelle version du jeu disponible à l'automne

«Le monde a beaucoup changé depuis que Monopoly est devenu un nom connu il y a plus de 85 ans, et il est clair qu'aujourd'hui la communauté est plus importante que jamais», a expliqué un responsable de l'entreprise américaine Hasbro, propriétaire du célèbre jeu, dans un communiqué. «Nous avons estimé que 2021 était le moment idéal pour donner aux fans la possibilité de montrer au monde ce que la communauté signifie pour eux en votant pour de nouvelles cartes Caisses de communauté», a-t-il ajouté. Les jeux dotés des nouvelles cartes seront commercialisés à l'automne prochain.

La marque anticipe déjà les critiques sur une soumission à une supposée «bien-pensance», se défendant de vouloir faire du Monopoly un jeu militant. «On s'inscrit dans les tendances actuelles de la société et celle-ci a envie d'entendre parler d'esprit communautaire et de consommation raisonnée», estime un porte-parole de la société, interrogé par Le Parisien. Et que les sceptiques soient rassurés, le but du jeu, purement capitaliste, restera le même : faire payer ses adversaires jusqu'à leur dernier dollar en poche.