Emilie Nef Naf dévoile une belle surprise à ses fans

Emilie Nef Naf a partagé une excellente nouvelle avec ses fans sur son compte Instagram : la publication de son autobiographie «Comme un air de Cendrillon» (ed. Hugo & Cie) le 29 avril prochain, et dont la préface est signé par Stéphane Clerbois.

La gagnante de la saison 3 de Secret Story, qui a également participé aux Anges de la téléréalité 3, et est désormais une des stars de l’émission Mamans et célèbres sur TFX depuis janvier 2020, a dévoilé avec fierté la couverture du livre.

«Voilà un secret bien gardé, je suis très fière de vous annoncer la sortie de mon livre dès le 29 avril chez @hugoetcie. J'espère que vous serez au rendez-vous et j'ai déjà hâte de pouvoir lire vos retours !», peut-on lire.

La jeune femme en a également profité pour dévoiler deux pages de cette autobiographie. Dont un passage dans lequel Emilie Nef Naf explique sa démarche, et son besoin de se livrer à cœur ouvert. «J'ai attendu 33 ans pour me décider à raconter mon histoire. Après trente ans, notre vision est différente. Cette écriture m'a permis d'extérioriser les sentiments lourds qui me pesaient depuis de longues années. J'avais envie de vider mon sac et de me livrer complètement, à cœur ouvert», écrit-elle. A en croire les commentaires, ses plus de 700.000 followers ont été ravis d’apprendre la sortie prochaine de son livre.