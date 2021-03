Japan Expo annule son édition 2021

Le suspens prend malheureusement fin. Déjà contraints de reporter l'édition parisienne de 2020, les organisateurs de Japan Expo viennent d'annoncer l'annulation de celle de cette année, prévue à l'origine pour se tenir début juillet dans la capitale.

Un nouveau coup dur pour les organisteurs, qui doivent désormais assurer le maintient et le report à l'an prochain de la logistique de 900 stands, plus de 3.600 accréditations, 5.000 exposants, dont une bonne part venue du pays du soleil levant, et, surtout, des 250.000 visiteurs habituellement attendus. L'édition 2021 devait à l'origine se tenir du 15 au 18 juillet au Parc des Expositions Paris-Nord à Villepinte.

Pour Thomas Sirdey, l'un des trois fondateurs du salon, devenu au fil du temps le 3e de Fance en terme de taille et de visiteurs, «on a essayé de tenir jusqu'au bout. Après l'annulation de l'an passé, on est revenu aux méthodes express des toutes premières éditions, en essayant de monter le rendez-vous en 4 mois plutôt qu'en 12 habituellement. Mais même comme cela, le risque de proposer une édition au rabais aux visiteurs était trop grand. Nous préférons annuler purement et simplement le salon pour donner rendez-vous aux fans l'an prochain.»

Avec de nombreux visiteurs originaires de toute la France, et, de plus en plus, du reste de l'Europe, la venue à Japan Expo est souvent motivée par la passion, avec un taux de satisfaction élevé qui assure le retour du public aux éditions suivantes. Une passion qu'il n'était pas question de décevoir avec une édition qui n'aurait pu garantir la satisfaction habituelle : «Les solutions de rechanges n'étaient pas sûres. Le public est souvent jeune, donc même si la vaccination commence enfin à prendre de l'ampleur, les personnes les plus susceptibles de se déplacer à l'événément n'auraient a priori pas pu en bénéficier. Et nous ne voulions pas offrir une expérience décevante, voire angoissante au public, avec des jauges, des consignes à respecter, des contacts à éviter et la distanciation sociale à faire respecter. D'autant plus que les Japonais invités - les exposants comme les personnalités - n'avaient aucune garantie de pouvoir faire le déplacement», précise ainsi Jean-François Dufour, lui aussi co-fondateur de Japan Expo.

Hello la commu, c’est le cœur lourd que nous vous annonçons le report de #JE21 à Juillet 2022.



Vous pouvez en apprendre plus sur la situation du festival sur notre site: https://t.co/KaI7J1gvMz ou dans le post suivant



Prenez soins de vous et de vos proches.



L’équipe Japan Expo pic.twitter.com/Tlse99JBk2 — Japan Expo #japanexpo (@japanexpo) March 30, 2021

«L'agenda des salons est en plus surchargé sur la période de la rentrée, de septembre à novembre à Paris. Avec les annulations de l'an passé, l'agenda est archi-bouché, nous n'aurions jamais eu les possibilités que l'on a habituellement l'été», précise-t-il.

Des visiteurs prêts à maintenir leur confiance

Seule éclaircie dans ce ciel sombre, les organisateurs assurent pouvoir financièrement tenir cette deuxième annulation. «Dans notre secteur, ça n'existe pas d'avoir deux éditions annulées coup sur coup. Nous avons vécu le plus possible sur notre trésorerie, car nous ne sommes pas subventionnés. Donc désormais le trésor de guerre a fondu, mais heureusement, entre notre réputation et les différentes aides et prêts mis en place - la France est généreuse sur ce point, nous nous en félicitons - nous pourrons tenir le coup», explique Thomas Sirdey.

Surtout, les visiteurs ont tenu à apporter leur soutien à Japan Expo, en évitant les demandes de remboursement lors de l'annulation de l'an passé : «30 à 40% des visiteurs ont voulu être remboursés, les autres ont préféré reporter leur billet à l'édition suivante, preuve de leur envie de venir. Du côté des exposants, on monte jusqu'à 80% de demande de report de leur venue sur le salon», constate Thomas Sirdey, avant d'ajouter que «du côté des artistes invités, qui font le sel de chaque édition, ils ont tous eu un élan de solidarité quand ils ont appris l'annulation l'an dernier, nous avons été touchés par tous leurs messages de soutien. Ils nous ont assuré que dès que la situation serait saine, ils seraient de retour chez nous».

Le programme de l'édition 2022 reste quant à lui à déterminer, puisque le thème prévu en 2020 était le sport, avec en point de mire les Jeux Olympiques à Tokyo. Une thématique forcément remise en cause.

Pour les visiteurs, le prochain rendez-vous est donc pris à Marseille, du 18 au 20 février 2022, à Japan Expo Sud, pour ce qui devrait enfin être considéré comme l'année de la reprise en France et en Europe.