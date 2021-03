Patrick Sébastien de retour sur C8 le samedi pour un prime événement

Patrick Sébastien lancera l’émission «Samedi Sébastien» le 17 avril prochain, à 21h05, sur C8. Un prime événement dans lequel l’animateur partagera ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la télévision, décliné chaque samedi soir.

Les téléspectateurs pourront ainsi revivre des instants inoubliables de deux émissions cultes, Le plus grand cabaret du monde et Les années bonheur, où Patrick Sébastien a pu accueillir des artistes de tous horizons – des chanteurs, des gymnastes, des humoristes, des comédiens, etc. – venus dévoiler des performances qui ont marqué l’imagination de millions de personnes.

Ce sont ces moments inoubliables que Patrick Sébastien propose aux téléspectateurs de revivre, chaque samedi, en présence de nombreux invités dont Cyril Hanouna, Chantal Ladesou, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kad Merad, Dany Boon, Jeff Panacloc, Roland Magdane, Les Bodin’s, Les Chevaliers du Fiel, Christelle Chollet, Anne Roumanoff, Louane, Shy’m, Kendji Girac, Gim’s, Zaz, Eddy Mitchell et bien d’autres.

Ce n’est pas la première fois que Patrick Sébastien apparaît sur C8 puisque, depuis son départ de France Télévisions, l’animateur a été mis à l’honneur dans le documentaire en deux parties, Sébastien à la télé, c’est fou ! et dans la rediffusion de l’émission Ze Fiesta ! 40 ans de scène.

Samedi Sébastien, tous les samedis à partir du 17 avril, à 21h05 sur C8.