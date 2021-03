« Star Wars : The Bad Batch » : Découvrez la première bande-annonce et l'affiche

Disney a levé le voile ce mardi sur la première bande-annonce de la très attendue série d'animation Lucasfilm «Star Wars : The Bad Batch».

Elle raconte comment l’escouade Bad Batch - une redoutable troupe de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République - trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation, à l’issue de la Guerre des Clones.

Les téléspectateurs ayant regardé la saison 7 de «Clone Wars» connaissent déjà leurs noms. Crosshair, Hunter, Tech, Echo et Wrecker vont devoir, dans ce nouveau show, trouver des missions à la hauteur de leurs compétences exceptionnelles.

« Alors que s’ouvre l’ère de l’après-guerre, ils (les membres de cette unité d'élite, ndlr) vont devoir accomplir des missions audacieuses tout en s’efforçant de donner un nouveau sens à leur vie », comme l'annonce Disney.

Pour mémoire, la Guerre des Clones avait abouti à la dissolution de l'ordre jedi, le remplacement de la République par l'Empire, et l'anéantissement de l'armée de clones.

Disney vient de dévoiler la bande-annonce et l'affiche de «Star Wars : The Bad Batch», et le moins que l'on puisse dire est que les graphismes vont aiguiser encore un peu plus (s'il était encore possible) les appétits voraces des fans de l'univers Star Wars. Il leur faudra toutefois encore s'armer d'un peu de patience...

D’une durée exceptionnelle de 70 minutes, le premier épisode de cette nouvelle série d’animation Disney+ Original sera à découvrir en exclusivité sur le service de streaming Disney+ à partir du 4 mai, où un nouvel épisode suivra ensuite chaque vendredi.