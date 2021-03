TPMP : le témoignage glaçant d'une victime de Christian Quesada (VIDEO)

Invitée sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Loreen, 21 ans et ancienne amie de Christian Quesada, a raconté son expérience auprès de l’ancien candidat du jeu des «12 coups de midi».

Loreen explique être entrée en contact avec Christian Quesada via Facebook alors qu’elle était âgée de 17 ans, au moment où celui-ci venait de se faire éliminer du célèbre jeu de TF1 animé par Jean-Luc Reichman. Après quelques échanges sur les réseaux sociaux, elle accepte de le rencontrer à sa demande. Une première visite a lieu chez elle, à Nice, où Christian Quesada va rencontrer la famille de la jeune fille.

Après quatre entrevues, Christian Quesada l’invite à passer quelques jours chez lui dans l’Ain.

«Je suis restée quatre jours dans l'Ain parce qu'il voulait me faire visiter. Je dormais dans la chambre de son fils. Ça se passait très bien, il était très gentil. Mais le dernier jour, lorsqu'il devait me ramener sur Nice, il était venu dans la chambre et il s'est allongé à côté de moi», explique-t-elle. «Il m'a mis son doigt sur la bouche, il a essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé et je n'ai plus jamais voulu le revoir. Quelques mois plus tard sur Twitter, il m'a envoyé une photo de son zizi», poursuit la jeune femme.

Loreen avoue également être «dérangée» par le fait que Christian Quesada a été libéré la semaine dernière après avoir purgé la totalité de sa peine.

Interpellé en 2019 et condamné à trois ans de prison ferme pour «corruption de mineurs», détention et diffusion d’images pédopornographiques, le père de famille aura finalement passé deux ans au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, avant sa libération anticipée grâce au jeu des remises de peine.