Solar Opposites : la saison 2 de la série animée totalement déjantée arrive sur Disney+ Star

Avec «Solar Opposites», Justin Roiland, co-créateur de «Rick & Morty», s’amuse des multiples travers des êtres humains à travers le regard de quatre extra-terrestres. La saison 1 est déjà disponible sur Disney+ via Star, et la saison 2 est attendue dès le 9 avril.

Cette série d’animation co-créée avec Mike McMahan (Star Trek : Lower Decks) suit quatre extra-terrestres – Korvo et son équipage composé de Yumyulak, Terry et Jesse – ayant trouvé refuge dans une quartier pavillonnaire de l’Amérique profonde, après la destruction de leur planète, Shlorp, par une météorite.

Le scientifique Korvo ne pense qu’à une chose : quitter au plus vite la Terre où il ne supporte plus la pollution, le consumérisme grossier, et la fragilité humaine. Pour les autres, la vie sur la planète bleue est une découverte de chaque instant, au point d’apprécier le contact avec les Terriens. Ils n’en oublient pas pour autant leur mission principale, qui est de protéger Pupa, un super-ordinateur qui évolue sous la forme d’une petite masse visqueuse qui évoluera un jour dans sa forme finale, et refaçonnera la Terre en réplique de Shlorp, leur planète natale.

Une nouvelle famille vient d’arriver dans le quartier. Solar Opposites arrive dès le 23 février dans Star sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/sZYdrSShGw — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) February 19, 2021

«L'idée de départ était d'avoir une situation de ‘poissons hors de l'eau’ avec un groupe d'extra-terrestres sur Terre. Et ainsi de raconter une histoire d'immigration, mais sans toucher à tout ce que cela implique en matière de politique actuellement. Le faire à travers les yeux de ces extra-terrestres nous a vraiment permis de grossir le trait», explique Justin Roiland au site AlloCiné.

Déjà disponible sur Disney+ via Star depuis le 23 février, la saison 1 de Solar Opposites et ses 8 épisodes ont réussi à séduire les téléspectateurs avec son humour corrosif et ses dialogues hilarants. La saison 2, qui sera diffusée à partir du 9 avril à raison d’un épisode par semaine, promet de s’inscrire dans la même lignée. Avec toujours plus de situations complètement loufoques.

Si vous ne connaissez pas Solar Opposites, on ne saurait trop vous conseiller de vous lancer à l’assaut de cette série d’animation irrévérencieuse et addictive à souhait.