Top chef : ce qui attend les candidats jeudi 1er avril

Déprogrammée exceptionnellement ce soir au profit du match de football qui opposera la France à la Bosnie Herzégovine, le huitième épisode de la saison 12 de Top Chef se tiendra demain jeudi 1er avril. De nouvelles épreuves mais aussi des surprises attendront cette semaine les sept candidats toujours en lice.

Après l’élimination la semaine dernière de la benjamine du concours Charline, les candidats devront rivaliser de créativité pour garder leur place dans la compétition. D’autant que cette semaine, il n’y aura pas de dernière chance et tous les candidats seront sur la sellette lors de la seconde épreuve. Pour éviter de se confronter à cette deuxième épreuve éliminatoire, ils devront d’abord sublimer la street food pour tenter de se qualifier.

De la street food trois étoiles

Un défi lancé par le chef Christophe Pelé, rare chef étoilé à proposer dans son restaurant de la street food. Comme lui, les candidats devront rendre ses lettres de noblesse à la cuisine de rue : hot dog, kebab, fallafel, fish and chips… Ils devront repenser ses codes avec des produits nobles, tout en proposant un plat gourmand et élégant facile à manger. Une épreuve qui, entre tension et pression, a parfois donné du fil à retordre aux candidats. Un challenge qui, comme le laisse entendre la bande-annonce dévoilée par la chaîne, a inspiré Chloé et Mohamed mais n’a pas ménagé leurs nerfs, ni ceux d’Hélène Darroze.

Chloé et Mohamed réinventent le kebab pour en faire une assiette gastronomique Vont-ils réussir leur pari ? #TopChef exceptionnellement ce jeudi à 21.05 pic.twitter.com/Ph2Tkc5sLa — M6 (@M6) March 29, 2021

Et pour cause, un plat sera éliminé sur le visuel et seules trois recettes seront dégustées. Les brigades des deux meilleures réalisations seront qualifiées. Les candidats restants seront confrontés à une épreuve à très haut risque.

Un dessert 100 % lacté pour rester dans le concours

C’est un challenge de taille et de nombreuses surprises qui attendent les candidats restants à l’occasion de cette deuxième épreuve éliminatoire. D’autant qu’ils seront rejoints par deux candidats redoutables précédemment éliminés cette saison, mais repêchés par les chefs des quatre brigades. Qu’ils tentent de regagner ou de conserver leur place au sein du concours, les cuisiniers devront relever un défi inédit dans Top Chef. Une épreuve imaginée par René et Maxime Meilleur, premiers et seuls chefs au monde à avoir réalisé un dessert uniquement à base de lait.

Comme le père et le fils triplement étoilés, auteurs d'un dessert combinant trois laits déclinés en sept textures différentes - biscuit, tuile givrée, mousse, meringue lactée ou encore confiture - les candidats devront eux aussi se frotter à cet exercice culinaire audacieux et concevoir un dessert 100 % lacté. Une épreuve difficile qui risquerait de rebattre les cartes. Alors qu’un candidat éliminé pourrait faire son retour dans la compétition, les candidats toujours en lice remettront eux en jeu leurs manchettes et pourraient être amenés à changer de brigade voire être éliminés.