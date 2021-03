Top Chef déprogrammé ce mercredi, les internautes réagissent

Alors que la compétition culinaire bat son plein chaque mercredi depuis le 10 février, M6 a exceptionnellement décalé la diffusion de la huitième semaine du concours à demain, jeudi 1er avril. Une déprogrammation qui fait réagir.

En cause, le calendrier de Bleus. Ce soir, M6 donne la préférence au ballon rond et à une autre compétition. La chaîne a en effet décidé de programmer le match qui opposera, ce soir à 20H30, la France à la Bosnie Herzégovine. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre des matchs éliminatoires pour les mondiaux 2022, et qui a conduit la chaîne à reporter à titre exceptionnel l'une de ses émissions phares.

Des fans déçus

Une déprogrammation qui a fait réagir sur Twitter, donnant lieu à plusieurs commentaires humoristiques et attristés de fans, déçus de ne pouvoir assister à leur programme habituel. Certains même étant passé à côté de l'information, mais rapidement mis au parfum par la communauté Top Chef.

Message de désespoir pour vous rappeler que Top chef est décalé à demain à cause du foot — Koumy (@_embla) March 31, 2021

Moi ce soir devant M6 essayant de comprendre à quel moment Mbappe va cuisiner des cromesquis #TopChef #BOSFRA pic.twitter.com/XvmtDMLLvl — Out of context Top Chef (@TopChefOOC) March 31, 2021

J’avais oublié que Top Chef c’était demain à cause du foot — (h)ornithorynque (@rastakeur) March 31, 2021

Un changement de grille qui tombe au plus mal, selon certains internautes, alors qu’Emmanuel Macron doit prendre la parole, ce mercredi soir, pour faire le point sur la situation sanitaire et d’éventuelles nouvelles mesures. Trop de mauvaises nouvelles qui conduisent les internautes à vouloir «annuler cette journée directement», «rembourser le mercredi», alors qu'on leur enlève «leur dose de Top Chef». «C'est trop», conclut une internaute.

Demain Macron va sûrement parler et ya même pas TopChef, annulez cette journée directement. — L'Ami Zantrop (@Cr4z) March 30, 2021

Macron parle et EN PLUS on nous retire notre dose de #Topchef ! Rien ne va plus les amis. https://t.co/iFNdH619Td — Emilie Rusé (@EmyyRuse) March 31, 2021

Non seulement Macron parle ce soir, mais en plus il y a pas Top Chef. Remboursez le mercredi. — Obi-Euan, professeur de sciences arcanes (@EuanWall) March 31, 2021

Angoissée par les incertitudes d'annonce de restrictions du gouvernement face à la situation sanitaire alarmante mais surtout par le décalage de Topchef à jeudi, c'est trop — Mrs Rager (@Efflictim3005) March 30, 2021

Ils pourront toutefois se rattraper demain avec de nouvelles épreuves, en revisitant notamment la street food et surtout frémir devant cette huitième semaine de compétition, qui réservera des surprises. Deux candidats précédemment éliminés cette saison vont pouvoir tenter leur chance de réintégrer les cuisines de Top Chef, à l'occasion d'une épreuve éliminatoire, qui mettra tous les candidats sur la sellette. Cette semaine, il n'y aura pas de dernière chance et pour se qualifier, les candidats devront relever le défi lancé par René et Maxime Meilleur, triplement étoilés, et réaliser un dessert composé uniquement de lait.