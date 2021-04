20 ans de Loft Story : Kenza donne son avis sur les difficultés de Loana

Dans un entretien accordé au site de Télé Star, Kenza Braiga, ancienne candidate de «Loft Story» en 2001, a donné son avis sur les difficultés rencontrées par Loana.

Animatrice de radio et auteure, Kenza Braiga, explique qu’ils ont été nombreux à tenter de venir en aide à la gagnante de l’émission, mais que cette dernière n’a jamais répondu à leurs sollicitations malgré plusieurs mains tendues.

«Nous avons un groupe Whatsapp d'ex-lofteurs. Certains comme Steevy, ou Christophe et Julie, lui ont tendu la main, proposé de se mettre au vert... Elle n'a jamais répondu à nos sollicitations. Elle est prise dans un tourbillon. Elle aurait besoin de se retirer de tout ça et de se soigner. Mais si elle n'a pas elle-même le déclic, rien ne fonctionnera. Son entourage n'a pas l'air de l'aider en plus», explique-t-elle à Télé Star.

Kenza Braiga reonnaît également les difficultés rencontrées par les candidats à leur sortie de Loft Story face à cette célébrité soudaine. «Elle nous a mis effectivement dans des situations difficiles à gérer. Car cette célébrité n'était fondée sur rien. Pour m'imposer, il a fallu que je prouve que je pouvais remplir cette coquille vide», précise-t-elle, avant d’assurer que, si c’était à refaire, elle refuserait de participer à l’émission.

«Non, je ne le referais pas. Le prix à payer était trop cher. Cette expérience fragilise psychologiquement. Il faut avoir le mental bien accroché et avoir la tête sur les épaules. Aujourd'hui, l'anonymat, je le cherche et je le savoure en ayant une vie simple et un quotidien rempli de projets», clame-t-elle.