Top Chef : qui a été éliminé hier soir ?

Exceptionnellement, Top Chef saison 12 était diffusé jeudi soir sur M6. Après le retour inattendu d’anciens candidats et de multiples rebondissements, Chloé, Mohamed et Arnaud étaient sur la sellette. L’un des trois a été contraint de rendre son tablier.

Les semaines passent et la compétition se fait de plus en plus rude. Si elle avait réussi à remporter les épreuves la semaine dernière et gagné en confiance, c’est finalement la candidate de la brigade rouge d’Hélène Darroze qui a été éliminée par René et Maxime Meilleur. Ce père et ce fils triplement étoilés avaient demandé à chacun de réaliser un dessert à base de lait. La composition de Chloé n'a pas convaincu.

C’est pas cool de me faire ça. Après Charline, Chloé est éliminée.



Et il ne reste que Sarah face à 6 bonshommes.#teamSarah#TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/dWyYoJ0psX — Delphine (@grandebougie) April 1, 2021

Cette huitième semaine de compétition avait mal commencé pour l’amie d’Adrien Cachot, finaliste de Top Chef 2020. Lors de l’épreuve de la street-food revisitée, elle n’avait pas réussi à se coordonner avec son acolyte Mohamed pour réaliser un kebab végétarien.

Les deux candidats s'étaient chacun lancé dans des préparations, sans vraiment se mettre d’accord. Résultat : le chef Patrick Pelé les a éliminés simplement au visuel, avant même de goûter leur plat. «Du grand n’importe quoi», leur lança Hélène Darroze, déçue de voir sa brigade exclue du jeu en seulement quelques minutes.

Considérée un peu comme l’électron libre de cette saison 12, et critiquée au début pour son manque de raffinement et ses dressages un peu grossiers, Chloé Charles, de son vrai nom, faisait pourtant partie des candidats que l’on espérait voir aller en finale.

«Ça passe pas pour ce soir... superbe aventure, grands moments, hâte de la suite ! #blaguedecuisinière. Et celle-ci c’est pas un poisson d’avril», a-t-elle posté sur Instagram juste après la diffusion de l’émission.