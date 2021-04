Top Chef : Sarah s'en prend à Baptiste, les internautes s'énervent

Après huit semaines de compétition, la tension monte pour les candidats de Top Chef. Jeudi soir, Sarah n’a pas réussi à garder son calme face à Baptiste, son nouvel acolyte dans la brigade de Paul Pairet.

La jeune Nantaise a remplacé Pauline, éliminée du concours, et fait désormais équipe avec le chef à la boucle d’oreille. Et chez les violets, il y a eu de l’eau dans le gaz.

Les cuisiniers devaient hier relever le défi lancé par le chef Christophe Pelé de revisiter et de sublimer un plat issu de la street food. D’un commun accord, Sarah et Baptiste ont décidé de retravailler le tacos et la galette-saucisse.

Mais alors que le jeune homme s’attelait à réaliser les préparations nécessaires à la recette le plus rapidement possible, sa partenaire rencontra quelques difficultés à cuire ses crêpes et a perdu son sang-froid. «Ça me saoule un peu. J'ai l'impression que tu fais ton truc tout seul. Je te trouve un peu chiant», a-t-elle lancé à Baptiste, s'en prenant même à son propre chef, Paul Pairet, qui essayait de détendre l’atmosphère avec son humour habituel.

Cet énervement n’est pas passé inaperçu et a provoqué l’incompréhension des internautes. Voire la colère.

Par contre Sarah ???? C’est quoi ce comportement???? Baptiste il est grave gentil et Paul Pairet c’est le sang qu’est-ce qu’elle a qu’elle rentre chez elle si elle est pas contente #TopChef — Камиль (_lwt28) April 1, 2021

Sarah qui dit à Baptiste « t’es chiant » bah mdr #TopChef — marine (bellaforqueen) April 1, 2021

Sarah insupportable et Baptiste garde son calme et son sourire, bah bravo #TopChef — Julie (spookytjd) April 1, 2021

- Tu sais quoi, Baptiste ?



- Oui, Sarah ?



- J’t’aime pas.



- OK, et les pickles, tu les aimes comment ?



- Me parle pas, j’t’ai dit.#TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/kQVLQnlyDH — Stéphane Méjanès (@smejanes) April 1, 2021

"Je vous préviens. Si Sarah casse la gueule à Baptiste, je les vire tous les deux et je rappelle Adrien pour finir la saison" #TopChef pic.twitter.com/cyxQv2YcEQ — Vincent O. (@vinshlor) April 1, 2021

Sarah qui insulte Baptiste de manière gratuite, elle est tellement insupportable en brigade #TopChef pic.twitter.com/L2ZmllvHrT — Yvo (@yvohh) April 1, 2021

Alors qu’elle était encore dans l’équipe d’Hélène Darroze, Sarah s’était déjà emportée contre Mohamed lors d’une épreuve autour des légumes. La Nantaise lui avait tenu tête et souhaité à tout prix intégrer des radis et des betteraves à leur assiette.