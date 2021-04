The Walking Dead saison 11 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

La saison 11 de «The Walking Dead» sera la dernière, et viendra mettre un point final à une des séries les plus incontournables de ces 10 dernières années. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Lancée en 2010 sur la chaîne américaine AMC, The Walking Dead aura réussi à surfer sur la vague des corps en état de décomposition avancée de ses zombies pendant plus de 10 ans. L’adaptation en série télévisée des comics de Robert Kirkman a connu un succès vertigineux, s’est imposée comme une référence de la pop-culture, avant de connaître un déclin inexorable de son audience ces dernières années.

Il est tout à fait naturel de voir The Walking Dead toucher à sa fin. Il était temps de planter un katana dans la tête d’une série qui a – probablement – déjà trop duré. Les fans assoiffés de zombies n’ont aucun souci à se faire, puisque deux spin-off ont déjà vu le jour (Fear The Walking Dead et The Walking Dead : World Beyond). Et un troisième centré autour des personnages de Daryl et Carol est déjà commandé.

«Nous avons encore plein d’histoires à raconter dans The Walking Dead – cette fin sera le début d’autre chose, avec de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, des visages et des lieux familiers, de nouvelles voix, et de nouvelles mythologies. Ce grand final mènera à des premières. L’évolution est devant nous. The Walking Dead continue de vivre», a notamment déclaré Scott Gimple, le responsable du contenu de la franchise, en septembre dernier au site américain The Hollywood Reporter.

Comme un zombie, The Walking Dead va mourir. Mais ne sera pas vraiment mort. Voilà.

Quand sera-t-elle diffusée ?

La saison 11 de The Walking Dead sera composée de 24 épisodes au total, avec 12 premiers d’entre eux disponibles dès cet été (si tout va bien en raison de cette pandémie interminable), et les 12 derniers au premier trimestre de l’année 2022.

La showrunneuse de la série, Angela Kang, a toutefois prévenu que le COVID-19 avait contraint la production à s’adapter pendant le tournage, où il était impossible de créer des hordes de zombies comme par le passé.

«Nous ne pouvons pas avoir 300 figurants en zombies regroupés au même endroit. Mais ce qui est positif, c’est que cela nous a forcé à réfléchir au-delà de ce que nous avions l’habitude de faire pour trouver le moyen de rendre les choses tout aussi effrayantes, cool et émouvantes. Tout en s’assurant qu’il n’y a pas trop de personnes dans la scène», a-t-elle explique lors du Comic Con de New York.

Qui sera au casting de la saison 11 ?

Les personnages encore en vie seront évidemment de retour : Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Ezekiel (Khary Payton), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rosita Espinosa (Christian Serratos), Père Gabriel (Seth Gilliam), Magna (Nadia Hilker), Lydia (Cassady McClincy), et Yumiko (Eleanor Matsuura), entre autres.

La saison 11 marquera également le retour à l’écran de Maggie Greene dans un rôle régulier, après son apparition éclaire dans le dernier épisode de la saison 10. «C’est complètement irréel. Je me sens comme à la maison. C’est tellement émouvant», a-t-elle confié lors du Comic Con de New York.

Plusieurs rumeurs annoncent également le retour possible d’Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, l’ancien policier increvable qui a quitté la série – en vie – après l’épisode 5 de la saison 9. Mais rien n’a été confirmé pour le moment. Si ce n’est que son personnage va apparaître dans une trilogie de films estampillés The Walking Dead.

A quoi s’attendre dans la saison 11 ?

Le 22 mars dernier, un teaser de la saison 11 est apparu sur la chaîne YouTube Skybound, avec 11 petites secondes d’image.

C’est court, mais on peut retenir quelques éléments intéressants malgré tout. Comme le graffiti apparaissant sur le mur du métro : «S’il y a un Dieu, il va devoir supplier pour obtenir mon pardon», peut-on lire. Une citation qui fait écho au tout premier épisode de la série, où un graffiti indiquait : «Dieu pardonne-nous».

Le métro est également un indicateur de lieu intéressant, car cela suppose un environnement urbain. Ce qui correspond à l’évolution de l’histoire dans les comics de Robert Kirkman, où les personnages principaux se retrouvent au contact d’une communauté urbaine appelée The Commonwealth. En avril 2020, Angela Kang avait confirmé au site américain Deadline que la saison 11 aurait «une ambiance plus urbaine».

Cette dernière a également révélé que Negan et Daryl passeront plus de temps ensemble dans la saison 11, ce qui promet de donner aux téléspectateurs des moments d’anthologie entre deux personnages dont la relation est particulièrement tendue.

«C’est quelque chose que nous avons aimé faire, réunir à l’écran des personnages qui ont été en opposition pendant des années», précise-t-elle. Angela Kang a révélé que le premier épisode serait particulièrement épique.

«On espère que cela ne ressemblera en rien à ce que les fans ont déjà vu, même après toutes ces années. Nous essayons toujours de rester créatifs, et d’offrir aux téléspectateurs une expérience agréable, cinématographique, tout en restant fidèle à la personnalité des personnages qu’ils apprécient depuis tout ce temps», continue-t-elle.