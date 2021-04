«Space Jam : Nouvelle ère» : l'impressionnante liste des références et clins d’œil contenus dans la bande-annonce

La bande-annonce du film «Space Jam : Nouvelle ère» avec LeBron James ne dure que 2 minutes et 50 secondes, mais contient un nombre impressionnant de références aux multiples personnages des studios de Warner Bros.

Publiée samedi dernier, la bande-annonce de Space Jam : Nouvelle ère est encore plus riche en références culturelles que le film de Steven Spielberg Ready Player One ou l’intégralité des films LEGO. C’est dire ! C’est la quasi-totalité des franchises détenues par la Warner qui font leur apparition dans cette vidéo de moins de 3 minutes à commencer, bien évidemment, par les personnages de Looney Tunes comme Bugs Bunny, Daffy, Elmer, Sam le pirate, et bien d'autres.

Quand on regarde dans le détail cette bande-annonce, on peut y apercevoir, dans le désordre, la présence de personnages de Hanna-Barbera, comme Yogi l’ours, les Flintstones, Capitaine Caverne, ou encore Scooby-Doo. Il y a également King Kong, Mama Fratelli des Goonies, le dragon Drogon et le Roi de la nuit de Game of Thrones, l’Agent Smith et Morpheus de Matrix, plusieurs personnages de Batman dont le Joker, le Mask incarné dans le film éponyme par Jim Carrey, la bande des Droogs du film de Stanley Kubrick Orange Mécanique, Cheetara des ThunderCats, le clown maléfique Pennywise de Ça, les Wars Boys de Mad Max : Fury Road, le requin Mantalo, le singe Georges le petit curieux, le Géant de Fer, et bien d’autres.

Comment tous ces personnages seront-ils impliqués à l’écran ? Pour le moment, rien n’indique qu’ils auront un quelconque rôle à jouer si ce n’est être les spectateurs du match opposant LeBron James et les Looney Tunes à une super-équipe appelée la Goon Squad. Comme dans le premier volet de 1996 avec Michael Jordan, l’effectif de l’adversaire sera composé de versions transformées de stars de la balle orange, avec cette fois un mélange de joueuses de la ligue féminine (WNBA) en plus des joueurs NBA. Voici un aperçu :

Yo did they have the wbna budget for the wbna players in the new #SpaceJam movie like tf, they dead look so ass in comparison to the nba players pic.twitter.com/jSNEs35PMJ — Tom (@TomOb75) April 5, 2021

Les fans de NBA auront également fait le rapprochement entre l’action de Lola Bunny (voir 02:11 de la bande annonce ci-dessus) faisant une passe lobée à LeBron James, à une action datant de 2010 entre l’ailier et Dwyane Wade quand ils évoluaient ensemble sous le maillot du Heat de Miami.

© D.R