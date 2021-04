Jean-Luc Reichmann positif au Covid : «C'est venu des enfants»

Jean-Luc Reichmann a révélé avoir contracté le Covid-19. L’animateur pense avoir été contaminé par ses enfants.

Alors qu’il était attendu ce dimanche dans les studios de RFM, le présentateur des 12 Coups de Midi a dû annuler au dernier moment sa venue en présentiel. «Jean-Luc n'est pas en studio, il est chez lui (...) et en fait Jean-Luc... Tu as le covid actuellement», a révélé Pascal Nègre aux auditeurs. «Yes. Grosse catastrophe mais il faut prendre un maximum de précautions et de sécurité, et c'est vrai que c'est venu des enfants certainement, mais voilà. (...) Ça ratatine complètement», a confié Jean-Luc Reichmann qui est, avec son épouse, à la tête d'une famille recomposée de six enfants, aujourd'hui âgés de 11 à 30 ans.

Que les téléspectateurs se rassurent, la situation ne devrait pas avoir d'impact sur la diffusion des «12 coups de midi» dans les prochains jours, croit savoir LCI.

«Si les tournages ont bel et bien été arrêtés suite au test positif de l’animateur, les épisodes des "12 coups de midi" sont tournés plusieurs semaines à l’avance et la chaîne dispose de suffisamment de stock jusqu’à la fin du mois d’avril. Période à laquelle les tournages devraient reprendre».

Les habitués de «Léo Mattéï – Brigade des mineurs» pourront aussi voir Jean-Luc Reichmann comme prévu ce jeudi à 21h05. Pour les besoins du tournage de la série qui s’apprête à entamer sa sixième saison, l’animateur et acteur avait d'ailleurs dû effectuer de nombreux tests PCR. Une nouvelle routine dont il s'était fait l’écho avec humour dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux : « Chérie, je crois sincèrement que les tests PCR là, tu sais le coton-tige dans le nez, l’infirmière elle le pousse trop loin. Parce que tu vois, ça me fait un truc bizarre, elle a dû percer un truc, ça me fait une tache bizarre sur le nez… ».