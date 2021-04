Pékin Express : la route des 3 continents se poursuit en Turquie ce mardi

La course Pékin Express entame ce soir sa 7e étape. Les candidats vont découvrir un nouveau pays : la Turquie.

C’est depuis la troisième plus grande ville du pays, Izmir, que leur parcours va reprendre. Il prendront ensuite la direction de la cité antique de Hiérapolis, et le site unique de Pamukkale, avec ses piscines thermales riches en minéraux qui leur offriront de splendides décors.

Tous auront à coeur d'arriver en tête de la première course du jour, et pour cause, le binôme gagnant aura une occasion en or d'en prendre encore plein les yeux, avec un survol en parapente de la merveille géologique que les Turcs appellent « le château de coton ».

Pour la suite de l'étape, c’est « une surprise inattendue qui viendra pimenter la course », comme l’annonce M6. Pierre-Louis & Arnaud, qui ont été éliminés lors de la première étape, ont eu la surprise d'être réintégrés provisoirement en tant qu'équipe cachée... Ils vont devoir faire cette étape sans se faire repérer par les autres binômes.

« La course jusqu'aux somptueuses ruines de Phaselis, sur la côte de Kemer, sera plus serrée que jamais et les équipes n'auront jamais déployé autant de stratégies et d'idées ! », précise la chaîne, mais cela n’empêchera pas quelques séquences cocasses.