The Voice : pourquoi Marc Lavoine a-t-il choisi Vald comme coach ?

Marc Lavoine s’est adjoint les service de Vald pour coacher ses candidats dans The Voice. Un choix qui a laissé les internautes dubitatifs, au point que le chanteur a dû expliquer son choix.

«Ce qui me plaît chez lui, c’est qu’il ne donne pas de leçon! Il parle de la vraie vie, et des gens. J’aime ça, a déclaré Marc Lavoine dans une interview pour Télé-Loisirs. Je ne comprends pas que l’on soit surpris. Aucun artiste, que ce soit Benjamin Biolay ou des artistes que je connais, n’a été étonné qu’il soit là. Moi, Vald, je trouve que c’est un grand écrivain. Je trouve qu’il écrit très très bien, il a des sujets formidables en plus, donc pour moi on doit enlever ces barrières. On est contre les discriminations, on est contre la segmentation des choses, on est contre les étiquettes, on est contre les jugements a priori, donc c’est pour ça qu’on doit créer des passerelles», a insisté le chanteur et coach de The Voice.

J'ai la chance d'avoir @vald_ld à mes côtés pour coacher mes talents ce soir dans #TheVoice ! pic.twitter.com/9gMIHFr7hT — Marc Lavoine (@LavoineOfficiel) March 27, 2021

«Les deux artistes se connaissent et s’estiment beaucoup, a assuré Pascal Guix, producteur, à TVMag. Marc Lavoine adore la plume, les mots de Vald. C’est un rappeur donc effectivement on est sur un personnage et un genre différents. Si on parle de voix pure, de note longue, oui il y a un décalage mais si on parle d’interprétation, il n’y a pas de décalage. Il est venu avec son bagage, c’est ce qu’on demande aux co-coaches. Les coachs sont là pour coacher la voix des talents, parfois les co-coachs sont sur le même créneau. Là Vald est venu avec son expérience, sa vision aussi bien sur son propre titre que sur d’autres titres où il a eu des avis axés sur l’interprétation, les mots, pleins de choses.»

Pour son deuxième coaching, le rappeur a guidé Tarik et Robin Baron pour réinterpréter son titre Deviens génial.