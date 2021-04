Dîners clandestins : un serveur fait des révélations explosives dans TPMP

Ce mercredi 7 avril, dans TPMP, un serveur était invité sur le plateau de l'émission. Ce dernier affirme avoir travaillé lors d'un dîner clandestin organisé chez Pierre-Jean Chalençon et a livré des détails.

Masqué et portant une casquette et des lunettes de soleil pour dissimuler son visage, le jeune homme a raconté comment se passent les dîners qui auraient lieu au palais Vivienne, résidence de l’ancien chroniqueur d’Affaire conclue sur France 2. Se faisant appeler «Bruno», le serveur est venu s’exprimer en direct parce qu'il estime que «ces personnes doivent assumer leurs actes».

"Ces personnes doivent assumer leurs actes"





Bruno, serveur lors de la soirée du 1er avril de Pierre-Jean Chalençon au Palais Vivienne, sort du silence dans #TPMP ! pic.twitter.com/rPUV3WTR6j — TPMP (@TPMP) April 7, 2021

Bruno affirme que ce travail n'était pas été déclaré et qu'il a été engagé «au black pour continuer à garder le chômage».

Personne ne porte de masque et les invités se «font la bise»

«J’ai un ami à moi qui travaille souvent sur ce genre de soirées qui m’a mis en contact avec la personne qui s'occupe de tout cela. On m’a fait passer un entretien par téléphone qui a duré une vingtaine de minutes. Ils m’ont appelé vers 15H15 pour me donner juste l’adresse, 88 rue Vivienne», commence le jeune homme. «On me prend mon téléphone et on me demande de l’éteindre. On me dit qu’il y aura des personnalités et que je n’aurai pas le droit de communiquer avec elles», ajoute-t-il.

"On a pris mon téléphone"





Le serveur explique que les convives arrivent «au compte-gouttes» mais que vers 21 heures «la salle est pleine et qu'il y a environ une quarantaine de convives». D'autre part, Bruno affirme qu'en dehors de quelques personnes en cuisine, personne ne porte de masque et que les invités se «font la bise».

"Aucun masque"





Le serveur évoque la présence d'un ministre

A la question de savoir s'il a reconnu certaines personnalités présentes, le serveur raconte : «Oui, j’ai reconnu directement une personne, un animateur qui a bercé mon enfance et un chroniqueur qui travaille encore en ce moment sur le service public». Un membre du gouvernement était-il présent ? Selon le serveur, oui : «Effectivement il y avait un homme politique en poste actuellement au gouvernement», a-t-il déclaré, avant de préciser : «une personne qui a des cheveux gris».

"Un homme politique avec des cheveux gris"





Cependant, Cyril Hanouna a précisé, sur son compte Twitter, que pour l'heure le jeune homme n'avait en réalité pas reconnu de membre du gouvernement.