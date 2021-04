Godzilla vs. Kong : les 5 monstres qu'on aimerait voir dans les prochains films

Alors que le film «Godzilla vs. Kong» vient de sortir dans les salles américaines et en streaming sur la plate-forme de streaming HBO Max, nous sommes partis à la recherche des prochains monstres susceptibles d’affronter le lézard géant à l’avenir.

Le retour sur le devant de la scène de Godzilla en 2014 a permis aux studios Legendary Entertainment et Warner Bros. Pictures de décliner le concept du «MonsterVerse» les années suivantes, dont Kong : Skull Island en 2017.

Quels monstres veut-on voir dans les prochains volets de cette saga qui promet de nous offrir d’autres affrontements d’anthologie avec Godzilla ? On a réussi à débusquer 5 prétendants crédibles qui nous font saliver à l’avance. Pour rappel, Godzilla vs. Kong est attendu pour le 19 mai, si tout va bien, dans les salles françaises.

Biollante

© D.R.

Il a fait sa première apparition dans le film Godzilla vs. Biollante en 1989. Biollante a été conçue comme une plante mutante gigantesque par le scientifique Genshiro Shiragami. Pour lui donner la capacité de guérir rapidement, il a ajouté dans sa recette de l’ADN de Godzilla. Et boum ! Cela donne un monstre absolument colossal, capable de croquer le lézard géant avec sa mâchoire démesurément grande.

Hedorah

© D.R.

Hedorah, ou le monstre de la brume, est une créature répugnante composée de déchets et de boue toxiques. Sa première apparition date de 1971 dans le film Godzilla vs. Hedorah, et c’est certainement un des adversaires les plus étranges qu’a eu à affronter Godzilla. Son sang et la boue de son corps sont capables de provoquer des brûlures sur la peau pourtant ultra-résistante de Godzilla. Il projette les fluides de son corps acide pour attaquer son opposant. Et se montre peu vulnérable au souffle atomique du lézard. Un vrai coriace.

Daimajin

© D.R.

C’est une statue géante d’un guerrier japonais venue à la vie pour punir les habitants d’un petit village nippon. Première apparition en 1966 dans un film sorti aux Etats-Unis sous le nom de Majin, Monster of Terror. Le seul petit problème ? Daimajin n’est pas un personnage des studios Toho. C’est une figure mystique, un dieu japonais qui punit les humains en prenant la forme d’une statue géante. Mais la perspective de le voir en venir aux mains avec Godzilla est alléchante, il faut l'avouer.

Yog

© D.R.

C’est un poulpe géant qui a vu le jour après avoir été contaminé par un parasite extra-terrestre tombé sur Terre. Sa première apparition date de 1970 dans le film de science-fiction Space Amoeba. Il n’a jamais affronté Godzilla par le passé. Mais il devrait aisément s’imposer comme un adversaire de taille face au lézard.

Pacific Rim

© D.R.

Comme Kong et Godzilla, Pacific Rim est une saga émanant des studios Legendary Pictures. Mais l’échec critique et commercial du dernier opus sorti en 2018, Pacific Rim : Uprising a semé le doute sur la viabilité de la saga à l’avenir. Ce ne serait donc pas une mauvaise idée de réunir le lézard géant avec les Jaeger dans leur lutte face aux Kaijus aliens (ou des Jaeger illégaux).