Le Serpent : les 5 questions qui se posent après avoir regardé la série (SPOILERS)

La série «Le Serpent» raconte l’histoire du tueur en série français Charles Sobhraj dans les années 1970 en Asie du Sud-Est. Et la manière dont il a réussi à échapper aux autorités à maintes reprises.

Cette série en 8 épisodes de Tom Shankland et Richard Marlow, et diffusée en France sur Netflix, se concentre principalement sur l’enquête menée par le diplomate hollandais, Herman Knippenberg, qui a passé des années à poursuivre Charles Sobhraj, et a joué un rôle capital dans son arrestation.

Les téléspectateurs du Serpent découvre toute une galerie de personnages, notamment la petite-amie de Charles Sobhraj, Marie-Andrée Leclerc (qui se fait également appeler Monique), son bras droit Ajay Chowdrury, ou encore le couple formé par Nadine et Remi Gires (incarnés respectivement par Mathilde Warnier et Grégoire Isvarine).

Après le visionnage de la série, plusieurs questions restent en suspens. Et nous avons tenté de répondre à cinq d’entre elles :

Combien de fois Charles Sobhraj a-t-il réussi à s’enfuir ou s’évader ?

Il s’est échappé de prison ou des hôpitaux où il se trouvait au moins à quatre reprises. Par deux fois, il a feint d'être malade, et a réussi à déjouer la surveillance de ses gardiens en les droguant.

Qui a résolue l’affaire ?

Comme le montre la série, la persévérance du diplomate hollandais, Herman Knippenberg – qui est devenu par la suite un membre éminent des Nations Unies – et de son épouse, Angela Kane, a été déterminante dans l’arrestation et la condamnation à la prison à vie de Charles Sobhraj en 2004 au Népal, 28 ans après les meurtres de Laurent Carrière et Connie Bronzich.

Angela Kane s’est par ailleurs plaint de la manière dont son rôle est dépeint dans la série au site britannique The Mirror, expliquant avoir mené l’enquête main dans la main avec son mari. Tom Shankland a également expliqué que le colonel Thaïlandais d’Interpol, Sompol Suthimai, avait eu un rôle clef dans l’investigation.

Qu’est-il arrivé à Ajay Chowdrury ?

Le bras droit de Charles Sobhraj a été aperçu pour la dernière fois avec ce dernier et Marie-Andrée en 1976 lors d’un voyage en Malaisie. Des témoins affirment l’avoir vu, des années plus tard, en Allemagne, mais cette information n’a jamais été vérifiée. Ne sachant s’il est encore en vie ou pas, la justice a laissé ouvert son dossier.

Marie-Andrée a-t-elle tentée de dénoncer les agissements de Charles Sobhraj de quelque façon ?

Jamais. Elle lui est restée fidèle jusqu’à sa mort en 1984, à 38 ans, d’un cancer des ovaires. Elle a même témoigné en sa faveur lors de son procès pour meurtre en Inde, où elle a écopé elle-même d’une peine de 6 ans de prison avant d’être autorisée à rejoindre sa famille au Québec en 1983 en raison de sa maladie.

«J’ai eu pitié de Marie-Andrée parce qu’elle était une personne triste et simple, pas la star de cinéma que nous voyons dans la série. Et elle était la prisonnière de Charles. Elle m’a dit : ‘Je n’ai pas de passeport, je n’ai pas d’argent et si j’essaye de partir, il me tuera’ », a révélé Nadine Gires, âgée aujourd’hui de 67 ans (et divorcée de Remi depuis 2005), au site britannique The Mirror.

Que sait-on de la fille de Charles Sobhraj ?

Dans la série, on découvre que le tueur en série a une fille, Usha (Madhu dans la série, ndlr), avec sa première épouse, Chantal Compagnon. Âgée d’une cinquantaine d’année, elle vivrait désormais aux États-Unis où elle a grandi avec sa mère. Même si aucune information n’a été confirmée à ce propos.