Meghan et Harry : leur premier projet audiovisuel dévoilé

Le sujet du premier projet du prince Harry et de Meghan Markle destiné à Netflix vient d’être dévoilé.

Il s’agit d’une série sur les Invictus Games. C’est via sa société Archewell Productions que le couple, désormais affranchi de ses obligations royales, produira ce programme. Ce dernier marquera la première collaboration des époux pour le géant américain, avec lequel ils ont signé un juteux contrat.

Intitulée Heart of Invictus, la série s’attachera à la compétition sportive réservée aux soldats blessés à la guerre et devenus handicapés. Une compétition créée par le prince Harry lui-même qui, après avoir servi dans l'armée britannique en Afghanistan, avait organisé les premiers Invictus Games en 2014.

On y suivra la préparation des participants à la prochaine édition, qui devrait se tenir l’an prochain à La Haye, aux Pays-Bas. La série suivra des concurrents du monde entier alors qu’ils s’entraînent et partagent des histoires puissantes de résilience et d’espoir. Il suivra également les organisateurs dans leur préparation pour les Invictus Games, qui ont été reportés à deux reprises en raison de la pandémie.

A new Archewell Productions release has been announced by @netflix. Heart of Invictus (director Orlando von Einsiedel and producer Joanna Natasegara) is a multi-episode series that will follow a group of @WeAreInvictus competitors on their road to @InvictusGamesNL in 2022. pic.twitter.com/slLZ8LJQTV

— Omid Scobie (@scobie) April 6, 2021