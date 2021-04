Top chef : ce qui attend les candidats ce soir

La neuvième semaine de compétition de Top Chef saison 12 sera diffusée ce soir, mercredi 7 avril. De nouvelles épreuves toujours plus atypiques mettront au défi les huit candidats toujours en lice.

Alors que la semaine dernière, Top Chef a exceptionnellement été diffusé jeudi au grand dam de ses fans, l’émission culinaire phare d’M6 retrouve son créneau habituel. Après le retour de deux anciens candidats – Bruno et Pierre – et l’élimination de Chloé jeudi dernier, cette neuvième semaine de concours ne ménagera pas les prétendants au titre de Top chef 2021. Deux épreuves difficiles mettront au défi leur créativité.

Un menu en trois bouchées

Jouer sa place sur trois bouchées, tel est le challenge lancé par le chef trois étoiles Christian Le Squer. Trois bouchées qui constitueront à elles seules un menu, puisqu’il s’agira de proposer une entrée, un plat et un dessert dans un mini format.

Pour proposer un plat en une bouchée, Bruno et Matthias font le pari risqué de revisiter la bouillabaisse



#TopChef ce soir à 21.05 pic.twitter.com/cWpklG4scK — M6 (@M6) April 7, 2021

Une épreuve à haut risque alors que le chef a en haute estime cet « amuse-bouche » qu’il considère comme essentiel. « Dans un restaurant les petites bouchées que l'on peut servir en apéritif, c'est le moment le plus important. On n'a pas le droit de se râter », explique-t-il à propos de ce plat exigeant auquel seront confrontés ce soir les candidats. Il ne leur reste plus qu'à faire une bouchée de ce défi.

Le défi écolo de Colagreco

Les défis se succèdent mais ne se ressemblent pas. Cette année, Top Chef inaugure sa toute première épreuve « Verte» avec un chef engagé. Alors qu’il place la protection de l’environnement au cœur de sa cuisine, le chef trois étoiles Mauro Colagreco, à la tête du Mirazur, défie les candidats à travers une épreuve créative. Seul chef au monde à avoir reçu une certification « plastic free» - et pour cause, en 3 ans il a réduit de 90% l’utilisation du plastique dans son restaurant - Colagreco a demandé aux candidats de réaliser un plat provoquant qui défend une cause écologique.

Le chef 3 étoiles @maurocolagreco vient défier nos candidats sur un thème inédit : réaliser un plat engagé pour la défense de l'environnement

#TopChef mercredi à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/DtPrIEhqWS — M6 (@M6) April 6, 2021

Lui-même s’est prêté au jeu puisqu’il a récemment imaginé dans son restaurant un plat pour dénoncer les désastres des marées noires. Comme lui, les candidats devront choisir leur cause, proposer un visuel choc et évidemment séduire le chef par le goût. Pesticide, surpêche, pollution des eaux... seront autant de thèmes choisis par les candidats.

Une épreuve qui se déroulera dans les jardins du ministère de la transition écologique, et des plats qui seront dégustés par Mauro Colagreco et la ministre Barbara Pompili en personne.

Absente la semaine dernière, l'épreuve de la dernière chance opèrera son retour ce mercredi. Les candidats qui y seront envoyés par leur chef de brigade devront se frotter aux choux pour ne pas être évincés du concours.