Top chef : la ministre Barbara Pompili explique pourquoi elle a ouvert les portes de son ministère au concours

Top Chef inaugure ce mercredi la première « épreuve verte » de son histoire. Les candidats seront jugés par le chef trois étoiles Mauro Colagreco, accompagné de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, qui a ouvert les portes de son ministère pour l’occasion.

« Depuis un certain temps, cette émission se sent la responsabilité d’alerter sur les dangers du gaspillage et des déchets, explique la ministre dans une interview pour lefigaro.fr. L’an dernier, ils étaient allés chez Yann Arthus-Bertrand et l’un des finalistes avait imaginé un dessert sous forme d’un gobelet jeté par terre. Cette fois, la production souhaitait tourner une épreuve au ministère ».

Barbara Pompili estime que c’est là « une belle occasion de parler d’écologie et de développement durable sous un autre angle et ailleurs que dans des émissions politiques. En France, 1,2 million de tonnes de nourriture consommable est jetée chaque année alors que 6 millions de personnes ont recours à une aide alimentaire. Si, par des messages simples, lancés dans une émission comme celle-là, et par des lois, nous pouvons lutter contre des absurdités pareilles, alors il faut le faire ! »

Une expérience enrichissante

Quant au tournage, la ministre de la Transition écologique confie avoir apprécié l’expérience. « C’était très sympa, avec des équipes de tournage au ministère. Ça changeait ! (…) Je suis intervenue au meilleur moment : celui où l’on goûte les plats. Le chef Colagreco était le «vrai» juré. Moi, je n’ai pas les compétences pour juger les assiettes, car, si je suis une bonne mangeuse, je ne suis pas une grande cuisinière… Je donnais juste mon ressenti. J’ai été époustouflée par la qualité de travail de ces jeunes chefs qui devaient réaliser des plats à messages autour de la transition écologique», a-t-elle ajouté.

Pour cette épreuve verte, les candidats vont devoir réaliser une assiette pour faire passer un message écologique qui leur tient à cœur. « À eux d'imaginer un visuel ‘choc’ qui traduise la cause qu'ils ont choisi de défendre, et bien sûr de surprendre le chef Colagreco à travers les goûts et les saveurs », annonce M6. A quoi ressembleront les plats ? Réponse dans l'épisode de Top Chef diffusé ce mercredi 7 avril.