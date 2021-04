Kanye West : une série documentaire couvrant 20 ans de sa vie en préparation

Selon le site américain Billboard, Netflix vient de faire l’acquisition des droits de diffusion d’une série documentaire sur la vie de Kanye West, pour un montant estimé à 30 millions de dollars (plus de 25 millions d’euros).

Ce projet – qui n’a pas encore de nom – est piloté par Clarence Simmons et Chike Ozah, qui ont travaillé avec le rappeur au début de sa carrière, notamment pour la réalisation de plusieurs clips vidéos tels que Through The Fire et Jesus Walks. Le duo n’a jamais cessé de filmer la vie de Kanye West sur plus de 20 ans.

Cette série documentaire, qui pourrait être mise en ligne dès la fin de l’année 2021 sur Netflix selon Billboard, retracera le parcours de Kanye West, son ascension dans l’industrie musicale, sa relation avec sa mère, Donda West, et sa réaction lors de son décès. Les téléspectateurs vont également découvrir plusieurs vidéos d’archives personnelles et des clips de Kanye West, tournés à Chicago dans les années 1990.

Elle traitera également de sa participation à la campagne présidentielle américaine en 2020, ou encore son rapport à la célébrité. Pour le moment, aucune information concernant l’évocation de son mariage avec Kim Kardashian, avec laquelle il a eu quatre enfants, et leur récent divorce n’a filtré.

Selon Billboard, Kanye West ne sera pas impliqué dans la production du documentaire, mais le rappeur aurait donné son accord à Clarence Simmons et Chike Ozah pour poursuivre leur projet en utilisant les images filmées depuis 21 ans à ses côtés. A noter également qu’une source citée par Billboard conteste le montant dépensé par la plate-forme de streaming pour faire l’acquisition des droits de diffusion. «Ce n’est pas le bon montant», affirme celle-ci à propos de la somme de 30 millions de dollars.