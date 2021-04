Koh-Lanta : un aventurier emblématique déçu de ne pas participer à l'édition All-Star

Le tournage de l’édition All-Star pour les 20 ans de Koh-Lanta est imminent. Alors que les rumeurs autour du casting affolent les fans de l’émission de TF1, un aventurier vient de confirmer qu’il ne participerait pas à la fête.

C’est sur Instagram que Mohamed, candidat emblématique de la saison 5 et du Choc des héros de Koh-Lanta, a exprimé son immense déception de ne pas faire partie de la sélection All-Star de cette émission anniversaire, qui devrait être diffusée à la rentrée prochaine sur TF1.

«De la peine et énormément de déceptions. 8 mois de préparation et de sacrifices avec son coach (...) pour être au top et affronter enfin les meilleurs. Mais il en est rien la légende est tombée dans les oubliettes et pourtant les fans et ceux qui le connaissent dans Koh-Lanta savent qui est Mohamed. Vous l’avez oublié mais les téléspectateurs l’ont dans le coeur et ne l’oublieront jamais. Bon tournage et bonne aventure aux candidats qui décollent après-demain. Quel gâchis», écrit Mohamed.

Si aucun nom n’a été confirmé pour le moment, cette édition All-Star de Koh-Lanta se déroulera une nouvelle fois en Polynésie. Comme le confirme le cliché de Denis Brogniart sur Instagram, ou il prend la pose devant une tablette sur laquelle il a suivi le match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG.